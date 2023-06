Dit kun je verwachten van de Otten Innovation Cup

In augustus host Red Bull samen met PSV en de KNVB de Otten Innovation Cup . Naast Red Bull Bragantino, de Braziliaanse afvaardiging van Red Bull, en mede-organisator PSV beschikt het toernooi over een ijzersterk deelnemersveld. Ook de leeftijdsgenoten van Manchester United, FC Utrecht, Rangers FC, Jeonbuk Hyundai Motors, RSC Anderlecht en FC Kopenhagen komen naar Eindhoven.

Tijdens de Otten Innovation Cup gelden een aantal andere spelregels dan je gewend bent. Die kun je nog kennen van de Future of Football Cup. Het gaat om de intrap/dribbel, self-pass, vliegende wissel, een tijdstraf na een gele kaart en effectieve speeltijd. Op die manier kijkt Red Bull samen met PSV en de KNVB naar de toekomst van het voetbal. Hoe kan de sport nog aantrekkelijker worden gemaakt?

Never a dull moment

Never a dull moment met de aangepaste regels. Dat is duidelijk. Door de hoge intensiteit van de wedstrijden is verslappen er niet bij voor de voetballers. Dat geldt ook voor de toeschouwers, die nauwelijks een kans krijgen om met hun ogen te knipperen. Wedstrijden blijven zestig minuten boeien. Spektakel gegarandeerd!

4 min Future of Football Cup Zeist

Mario Gomez kijkt uit naar de Otten Innovation Cup. "We zijn graag onderdeel van het testen van nieuwe regels", liet de technisch directeur van Red Bull Soccer weten. "We geven graag onze input aan de KNVB en het is een goede manier om de spelers op hoog niveau en met een extra cognitieve uitdaging te laten spelen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen."

Dit zijn de 5 aangepaste regels

1. Intrappen of indribbelen (ipv ingooien)

De ingooi wordt vervangen door een intrap of indribbel. Voorwaarde is dat de bal eerst stil moet liggen op de lijn. De speler krijgt 5 seconden om de intrap of indribbel te nemen.

2. Self-pass

Er is een extra mogelijkheid bij een vrije trap, corner of doeltrap om de bal in te dribbelen. De bal moet stilliggen voordat kan worden gedribbeld. Bij een vrije trap waar een muur kan worden neergezet, krijgt de aanvallende partij 5 seconden om de vrije trap via een self-pass te nemen. Is de bal dan nog niet genomen, dan zet de scheidsrechter een muur en is de self-pass niet meer mogelijk.

3. Doorwisselen

De teams mogen doorlopend wisselen, waarbij het spel niet hoeft worden stilgelegd. De wissel vindt plaats bij de middenlijn.

3 min FC Utrecht tijdens de Future of Football Cup-wedstrijd tegen RB Leipzig

4. Tijdstraf na gele kaart

Een gele kaart is een tijdstraf van 5 minuten zuivere speeltijd. Dat betekent dat het team het met een speler minder moet doen gedurende 5 minuten.

5. Effectieve speeltijd

De wedstrijden worden gespeeld in 2 keer 30 minuten zuivere speeltijd. Deze vijf regels zijn bepaald om te onderzoeken of ze het spel sneller, aantrekkelijker en eerlijker kunnen maken.

Waar en wanneer?

De Otten Innovation Cup wordt van 18 t/m 20 augustus gespeeld op PSV Campus de Herdgang in Eindhoven. Het toernooi wordt live uitgezonden op ESPN. Meer informatie wordt later gecommuniceerd via de website van PSV.