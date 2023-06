Beginnen met padel: 9 handige tips

Er wordt gezegd dat je maar 10 minuten padel hoeft te spelen om erachter te komen of je deze balsport geweldig vind of niet. Hoewel de complexiteit van het spel het uitdagend kan maken, is het ook een leuke, sociale en toegankelijke activiteit met het dubbele voordeel van een echte workout.

Dus als je deze leuke sport, die wereldwijd al door meer dan 25 miljoen mensen wordt gespeeld, wilt uitproberen, lees dan zeker de handige tips hieronder.

Wedstrijdje padellen © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

01 Bekijk wedstrijden en how to padel video's

De beste manier om padel te begrijpen, van de regels en de tactiek tot het type slagen dat je moet slaan, is door een visuele voorstelling van het spel te zien, of dat nu is door een wedstrijd of een instructievideo te bekijken. Het kan in het begin een beetje verwarrend zijn, maar je zult al snel begrijpen wat het spel inhoudt en waarom het vergelijkbaar is met tennis en squash.

02 Een goede opwarming is een must

Een gerichte warming-up voor een padelwedstrijd helpt blessures voorkomen en kan het verschil betekenen tussen een overwinning en een nederlaag. Het is daarom essentieel om voor een wedstrijd vijf tot 10 minuten te besteden aan het opwarmen van de spieren en gewrichten. Probeer ook goed te stretchen want de spieren in je nek, schouders en benen komen veel in actie.

03 Gebruik het juiste materiaal

Met de juiste uitrusting speel je beter! Zorg dus voor de juiste kleding, schoenen en vooral het juiste padelracket voor jouw spelniveau. Padelrackets hebben een kort handvat en een schuimkern en worden ingedeeld naar type: Diamond (meer kracht), Teardrop (controle en kracht) en Round (meer controle). Beginners kunnen het beste kiezen voor een rond racket met een zachte kern.

Het padel racket © Jaime de Diego/Red Bull Content Pool

Padel is erg belastend voor de achillespezen. Veel spelers die voor het eerst padelspelen kiezen voor tennisschoenen omdat ze vinden dat de twee spellen op elkaar lijken. Maar dat kun je beter niet doen.... Kies in plaats daarvan voor specifieke padelschoenen van erkende fabrikanten, want die bieden maximaal comfort en demping die specifiek is voor de belastingen die een padelspeler ondergaat.

04 Teamwork makes the dream work

Padel wordt voornamelijk als dubbelsport gespeeld, dus het is goed om een speelpartner te vinden die ook nieuw is in de sport. Zo kun je samen het spel leren en het belang van teamwork inzien. Met een leuke groep padellen, kan het ook veel leuker maken als je net begint.

Padel word gewoonlijk gespeeld als dubbel © e|motion/Bildagentur Zolles KG

05 Leer de standaard shots

Maak de dingen niet te snel ingewikkeld. Speel gewoon de basishots - opslag, forehand en backhand ground shots, volleys en lobs - keer op keer in matchplay of trainingsoefeningen. Hierdoor verbeter je je gevoel en techniek en houd je de bal langer in het spel.

06 Wees niet bang om de muren te gebruiken

Als je de basisshots hebt geleerd, is het tijd om gebruik te maken van je omgeving. Omdat padel wordt gespeeld op een baan met vier meter hoge muren, is het spelen van de bal tegen de muur een belangrijk onderdeel van het spel. Als je begint, is het een goed idee om te letten op de bal wanneer deze de muur raakt. Niet alleen qua richting, maar ook qua snelheid. Hierdoor leer je te anticiperen op waar de bal heen zal gaan en op tijd aan te komen voor je volgende slag.

07 Neem padel lessen

Zoals bij elke sport helpt coaching . Als je een aantal lessen neemt, kun je je techniek verbeteren, ontdekken hoe je jezelf perfect kunt positioneren op de baan en een aantal van de belangrijkste tactieken van het spel leren.

Verbeter je skills met een coach © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

08 De kracht van kracht

Het kan verleidelijk zijn om te proberen de bal zo hard mogelijk te slaan, maar in padel is dat vaak niet het beste idee. In plaats daarvan is het belangrijk om te leren over timing bij het slaan van de bal, vooral als je een return of een bovenhandse smash probeert te slaan. In het begin gaat het erom dat je de bal leert aanvoelen en controleren. Als je dat eenmaal onder de knie hebt, kun je wat kracht loslaten.

Touch and feel kunnen net zo belangrijk zijn als kracht © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

09 Speel aan beide kanten van het veld

De positie op de baan is een belangrijk onderdeel van padel als je met een partner speelt. Probeer dus aan zowel de linker- als rechterkant van de baan te spelen. Hierdoor begrijp je beter de verschillende posities die je tijdens het spel moet innemen. Het zal je ook helpen je forehand en backhand te verbeteren en te bepalen aan welke kant van de baan je dominant zult zijn. Een forehandspeler staat normaal gesproken aan de rechterkant van het veld en een backhandspeler aan de linkerkant.