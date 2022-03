Wie kan er het beste papieren vliegtuigjes gooien?

Wedstrijd papieren vliegtuigjes gooien

Red Bull Paper Wings zou je ook kunnen vertalen als het WK papieren vliegtuigjes gooien. Er zijn 2 categorieën: Afstand en Airtime. Meedoen aan de Qualiflyers kan op vrije inloop, inschrijven is dus niet nodig. Eindig je in de top 3 tijdens een qualiflyer? Dan vlieg je door naar de National Final. De nationale winnaars van deze finale krijgen de mogelijkheid om te strijden op het internationale podium tijdens de World Final in Salzburg. Benieuwd naar de winnende statistieken? Bij de laatste editie in 2019 werd er een Airtime record van 13.33 seconden vliegen gezet en een afstand van 56.61 meter.

De Paper Wings qualiflier in Groningen © Tom Doms / Red Bull Content Pool

Recap eerste qualifier Groningen

Het is alweer bijna twee weken geleden dat de eerste Nederlandse Qualiflyer is geweest in Nederland bij het FORUM in Groningen. Hier werden weer top prestaties neergezet en wederom hing er ook een goede sfeer.

Sam liep weg met de eerste plek op de categorie afstand. ‘’Mijn afstand was 21.6 meter. Ik heb me eigenlijk niet voorbereid op vandaag, maar je zou kunnen zeggen dat ik dat al in m’n jeugd had gedaan. Natuurlijk met wat meer kracht dan toen. Verder hangt er hier een goede sfeer en geeft een Red Bull je nog eens extra vleugels.".

Je kan nog meedoen

Doe nog mee tijdens de qualiflier van TU Twente op 30 maart en wie weet zien we je op 30 april tijdens de landelijke finale in Sugar City. Je maakt daar kans om een plek te bemachtigen voor de World Final in Salzburg die op 13 en 14 mei zijn! Deze zal zich in de iconische Hangar-7 plaatsvinden.

Red Bull Paper Wings qualiflier Groningen © Tom Doms / Red Bull Content Pool

Ook kun je nog meedoen aan de aerobatics categorie door thuis creatief aan de slag te gaan met je papieren vliegtuigjes! Upload je meesterwerk op TikTok onder vermelding van #redbullpaperwings, tag @redbull en vergeet niet je #land toe te voegen. We zien je creatie graag terug!