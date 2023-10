Dit zijn de beste ADE-party's van 2023

Al sinds 1996 is ADE (Amsterdam Dance Event) niet meer weg te denken uit onze hoofdstad. Sinds dat jaar wordt het dancefestival namelijk in Amsterdam georganiseerd. Ondertussen is ADE uitgegroeid tot een van de grootste muziekfestivals ter wereld . Het festival richt zich voornamelijk op elektronische muziek en trekt jaarlijks bezoekers uit talloze landen. Goed om te weten is dat ADE niet alleen een festival is, maar ook vijf dagen waarin de creatieve industrie samenkomt en waar altijd vele talks en meet-ups worden gehouden.