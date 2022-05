De overcut is precies het tegenovergestelde van de undercut. Bij deze tactiek haalt het team de coureur pas naar binnen voor een bandenwissel nadat de concurrentie dit één of meerdere ronden geleden al heeft gedaan. Vaak beschikt de coureur nog over

die in goede staat verkeren, zodat er op het cruciale moment vaart gemaakt kan worden in de vrije lucht. Als een hond die van de ketting losraakt, schiet de coureur er dan vandoor om hopelijk zoveel mogelijk posities te winnen. De overcut komt minder vaak voor dan de undercut, maar is ijzersterk op circuits waar coureurs de banden kunnen sparen zonder al te veel tijd te verliezen. Monaco, bijvoorbeeld, of het stratencircuit van Singapore.