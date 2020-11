Op 19 november komt de PlayStation 5 uit. De jongste telg van de Sony-familie komt met een hoop nieuwe features, games en zelfs een geheel nieuwe controller. Het blijft lastig om te bepalen of een next-gen console jouw geld waard is. Wij kijken daarom naar de belangrijkste verschillen tussen de PlayStation 5 en de huidige generatie consoles en wat je in de toekomst kunt verwachten.

Snel laden en soepel spelen

De NVMe SSD in de PlayStation 5 zorgt voor veel minder laadtijd © Samsung

In een eerder artikel bespraken we al wat het grootste verschil is tussen de huidige consoles en de next-gen consoles: de snellere opslag en krachtigere hardware. Vooral dat eerste zorgt bij de PlayStation 5 voor het enorm snel laden van spellen. Dat resulteert in een aantal zaken: je kunt snel schakelen tussen games, save games herstarten snel en open werelden zijn nu echt open. Geen kunstmatige muurtjes meer of zwarte schermen bij de overgang naar een nieuw gebied.

De snellere hardware gaan we vooral merken in het soepeler worden van games. Hiermee bedoelen we het aantal frames per seconde dat de PlayStation 5 kan vertonen vertonen. De console wordt namelijk zo krachtig dat 120 FPS op 4K mogelijk is. Dat is wel alleen mogelijk op de nieuwste televisies met een HDMI 2.1 poort.

Trilmotor en triggers

DualSense PS5 © Sony

Een van de grootste verbeteringen aan de PlayStation 5, en tevens de meest onderscheidende factor ten opzichte van de Xbox Series X, is de controller. Sony heeft de oude DualShock-controllers de deur uit gedaan en komt voor de PlayStation 5 met de DualSense-controller . Deze heeft een verbeterde trilmotor, die volgens de eerste ervaringen heel erg gedetailleerd is. Tot in iedere hoek van de controller.

Als tweede zijn er nog de triggers, die dit keer weerstand kunnen bieden . Daardoor kun je bijvoorbeeld bij het schieten aan een boog precies aanvoelen hoe strak die gespannen staat. Dit geeft ook de mogelijkheid om alleen door middel van gevoel verschillende type wapens te categoriseren. Daar zit echter wel meteen de achilleshiel.

Het is namelijk aan ontwikkelaars zelf om iets te doen met de nieuwe features van de DualSense-controller. Daarmee is het nog even afwachten of we de volle potentie van de controller terug gaan zien in de grote titels. Zeker in de titels die voor meerdere platformen beschikbaar komen. Gelukkig heeft Sony genoeg exclusieve titels, daarom gaan wij er vanuit dat we de features vaak genoeg terugzien. Of nouja, voelen.

Exclusieve titels

Spider-Man: Miles Morales © Marvel

Net zoals bij de Xbox Series X zijn er bij de lancering van de PlayStation 5 volgende week weinig nieuwe titels beschikbaar. Spider-Man: Miles Morales is daarin een uitzondering, hoewel we moeten stellen dat het spel erg veel lijkt op de Spider-Man op de PlayStation 4 uit 2018. Je speelt in dezelfde stad en ook het vechten werkt precies hetzelfde.

Verder is er nog Astro's Playroom, een spel dat ontwikkeld is om de mogelijkheden van de DualSense-controller te ervaren. Hieronder vind je de volledige lijst van de titels die beschikbaar zijn bij de lancering.

Assassin's Creed Valhalla

Astro's Playroom

Borderlands 3

Bugsnax

Call of Duty: Black Ops Cold War

Dead by Daylight

Demon's Souls

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5

Fortnite

Godfall

Goonya Fighter

King Oddball

Maneater

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man: Remastered

Mortal Kombat 11 Ultimate

NBA 2K21

No Man's Sky: The Next Generation

Observer: System Redux

Overcooked: All You Can Eat

The Pathless

Planet Coaster: Console Edition

Poker Club

Sackboy: A Big Adventure

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs Legion

WRC 9