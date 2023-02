Ontmoet Armand Duplantis: de recordbrekende ster binnen atletiek

Armand 'Mondo' Duplantis heeft de wereld veroverd en het polsstokhoogspringen bij alle sportfans op de radar gezet. Het Zweeds-Amerikaanse talent is pas 23 jaar en heeft nu al geschiedenis geschreven door meerdere keren zes meter of hoger te springen. Hij verbrak daarmee in eerste instantie het wereldrecord in 2020 en daarna meermaals zijn eigen record.

Lees verder om erachter te komen hoe zijn passie voor deze unieke en uitdagende sport begon en hoe hij al sinds zijn zevende indrukwekkende resultaten boekt.

Mondo is geobsedeerd door polsstokhoogspringen sinds hij drie jaar oud was. © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

Familiezaak

Dat Duplantis op zo'n jonge leeftijd zulke hoogtea heeft bereikt, is geen verrassing voor degenen die zijn reis hebben gevolgd. Polsstokhoogspringen zit in veel opzichten in zijn DNA: zijn Amerikaanse vader Greg is zelf een getalenteerd polsstokhoogspringer en zijn Zweedse moeder Helena is een voormalig meerkamp-atlete. En door een polsstok-installatie in de achtertuin van de familie, kreeg de drie-jarige Mondo al de kans om voor het eerst de sport te proberen.

Al op jonge leeftijd was Duplantis gek op polsstokhoogspringen... © Duplantis Family De meeste kinderen hadden basketbalnetten in de achtertuin. Wij hadden een polsstok-installatie. Dat was vrij uniek. Armand Duplantis

Met een grote passie en fascinatie voor de sport ging Duplantis aan de slag. Onder het toezicht van zijn vader, die nog steeds zijn coach is, werd het snel duidelijk dat de jonge polsstokhoogspringer een natuurtalent is. Samen met de hulp van zijn moeder, die hem coachte op het gebied van fitness en kracht, werd zijn carrière al snel een familieaangelegenheid. Duplantis bereikte voor het eerst de wereldtop op zevenjarige leeftijd en brak de zes daaropvolgende jaren het record in zijn leeftijdscategorie.

Het is een ongelooflijk complexe sport, omdat atleten zich van de grond moeten afduwen, zich om moeten draaien, ondersteboven te keren om over de stang te vliegen en vervolgens een vrije val te maken om op de mat te landen. Het is een techniek die jaren duurt om onder de knie te krijgen. De jonge Duplantis keek urenlang naar video's van zijn helden. De Fransman Renaud Lavillenie was zijn favoriet; een sierlijke polsstokhoogspringer die tussen 2014 en 2020 het wereldrecord in handen had.

Bekijk Mondo's achtertuin in de onderstaande video:

4 min De achtertuin van Armand 'Mondo' Duplantis tijdens Red Bull Backyards. Maak een reis naar Lafayette, Louisiana, naar de achtertuin van wereldrecord polsstokhoogspringer, Armand 'Mondo' Duplantis.

Zweden

De zomers bracht het gezin vaak door in Zweden, maar dat weerhield Duplantis er niet van om te blijven trainen en aan wedstrijden deel te nemen. Mondo realiseerde zich hoe belangrijk atletiek is in Europa. In Zweden worden ontzettend veel wedstrijden gehouden die in het hele land worden uitgezonden. Duplantis koos ervoor het land Zweden te vertegenwoordigen. "In Zweden is een atletiekstadion net zo gewoon als een voetbal- of honkbalveld in de VS." zegt hij.

Toen hij nog op de middelbare school zat en in Lafayette woonde, begon hij steeds meer tijd in Zweden door te brengen. Hij werd lid van de plaatselijke atletiekclub Upsala IF en begon de Zweedse taal te beheersen. Door zich te wijden aan zijn Zweedse afkomst kreeg hij al snel bonuspunten bij de Zweden en zijn populariteit schoot omhoog.

Duplantis besluit om Zweden te vertegenwoordigen © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Zijn carrière naar een hoger niveau tillen

Het is vrij duidelijk dat Duplantis nooit de underdog is geweest. Bij de junioren pakte hij goud op het EK in 2017 en won hij de wereldkampioenschappen in 2015 en 2018. Nog voordat hij de stap naar de senioren maakte, wist iedereen in het polsstokhoogspringen al wie hij was.

Zo'n reputatie gaat gepaard met veel druk. Zijn allereerste wereldkampioenschap bij de senioren in Londen in 2017 was een harde les en Mondo kwam erachter dat de dingen niet altijd volgens plan verlopen. Maar een nederlaag leren accepteren is voor een atleet net zo belangrijk als het vieren van een overwinning, dus Duplantis herpakte zich en kwam sterker terug.

Snelheid, kracht en techniek © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Zes meter van de grond ondersteboven raken © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

In de daaropvolgende jaren boekte hij positieve resultaten en deed hij waardevolle ervaringen op, waaronder het winnen van het EK van 2018 met een sprong van 6,05m - de op vier na hoogste sprong in de geschiedenis.

Een jaar vol records

2020 was het jaar waarin Duplantis de laatste stukjes van zijn puzzel legde. Aan het begin van het seizoen, op 8 februari in Toruń, Polen, haalde hij de opmerkelijke hoogte van 6,17 meter en verbrak hij het bijna zes jaar oude indoor wereldrecord van zijn jeugdidool Lavillenie. Het was een prestatie waar hij zijn hele leven naartoe had gewerkt.

Het winnaarsgevoel © Sophie Odelberg/Red Bull Content Pool Het is iets wat ik al wil sinds ik drie jaar oud was... Armand Duplantis

Toen Duplantis eenmaal in de flow zat, was hij niet meer te stoppen. Het duurde slechts een week tot zijn volgende grote prestatie. Op 15 februari in Glasgow, Schotland, sprong hij over 6,18 meter en verbrak daarmee zijn eigen wereldrecord. Daarna, in september in Rome, Italië, verbrak hij het outdoor wereldrecord van 6,14 meter van de legendarische polsstokhoogspringer Sergey Bubka uit 1994 door 6,15 meter te springen.

Wereldrecords vasthouden

Sinds zijn ongelooflijke seizoen in 2020 is Duplantis een begrip geworden, niet alleen in Zweden, maar over de hele wereld. In 2022 bevestigde hij zijn rol in de geschiedenis door opnieuw zijn eigen wereldrecord te verbeteren - niet één, niet twee, maar drie keer. Hij begon het seizoen met een hoogte van 6,19 meter in Belgrado; volgde dat een week later op met 6,20 meter op het WK Indoor; en tenslotte steeg hij over 6,21 meter tijdens het WK in Eugene. Met zijn overwinning op de wereldkampioenschappen in Eugene heeft Duplantis daarnaast nu elke grote titel in de sport gewonnen. Bovendien sprong hij in zijn recordseizoen in 2022 maar liefst 22 keer zes meter of hoger.

Armand Duplantis zit alles behalve stil. Sterker nog; zaterdag 25 februari 2023 verbetert hij zijn wereldrecord weer opnieuw! Hij kwam tot een hoogte van 6,22 meter in het Franse Clermont-Ferrand. De regerend olympisch- en wereldkampioen, heeft het wereldrecord nu maar liefst zes keer verbeterd.

Mondo heeft zijn eigen wereldrecord vijf keer verbroken © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Achter alle wereldrecords en titels gaat natuurlijk een hoop hard werk schuil. De tweevoudig Wereldatleet van het Jaar (2020 en 2022) blijft nog steeds bescheiden en lijkt geen enkele overwinning voor lief te nemen. Wat de toekomst betreft: er komen vast nog meer records.

Zoals Duplantis het zelf zegt: "Ik probeer er gewoon heen te gaan, ik probeer hoog te springen, ik probeer records te breken en ik probeer mezelf gewoon te blijven verbeteren."