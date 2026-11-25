Het Premier Padel P1-toernooi in Dubai zorgde voor een geweldig weekend. Juan Lebrón en Leandro Augsburger pakten hun tweede Premier Padel-titel van het seizoen 2026 door Valentino Libaak en Gonzalo Alfonso te verslaan in een finale van drie sets bij de mannen. Bij de vrouwen zetten Claudia Fernández en Martina Calvo hun indrukwekkende samenwerking voort en pakten ze samen hun derde titel.

De resultaten gaven beide winnende duo’s een flinke boost nu het seizoen 2026 zijn laatste fase ingaat, met de Mexico Major in Acapulco – het voorlaatste toernooi – als volgende op de kalender.

01 Bekijk de hoogtepunten van de Dubai P1

Beleef de mooiste momenten van de Dubai P1 van Premier Padel, inclusief de finales bij de mannen en vrouwen, nog eens in de officiële herhaling van het toernooi op Red Bull TV:

Finale – Dubai Bij de Dubai Premier Padel P1 strijden de laatste twee teams om de felbegeerde titel.

02 Belangrijkste hoogtepunten

Winnaars: Juan Lebrón en Leandro Augsburger (heren) / Claudia Fernández en Martina Calvo (dames)

Eindstand herenfinale : Lebrón en Augsburger versloegen Valentino Libaak en Gonzalo Alfonso met 7-6 (7-5), 5-7, 6-3.

Eindstand damesfinale: Fernández en Calvo versloegen Bea González en Paula Josemaría met 7-5, 6-1.

Hoogtepunt: Juan Lebrón en Leandro Augsburger pakten samen hun tweede Premier Padel-titel.

Waarom dit belangrijk is: De overwinning van Lebrón en Augsburger onderstreept hun groeiende succes als duo en geeft ze een waardevolle boost voor de laatste toernooien van het jaar.

Wat volgt: Mexico Major, 23-29 november 2026.

03 Uitslagen Dubai P1

Juan Lebrón en Leandro Augsburger hebben hun tweede titel binnengehaald © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Finale heren: De als tweede geplaatste Lebrón en Augsburger maakten de verwachtingen waar in een spannende finale tegen de als tiende geplaatste Libaak en Alfonso. De favorieten wonnen nipt de tiebreak van de eerste set, waarna hun Argentijnse tegenstanders terugkwamen en de tweede set met 7-5 pakten. Lebrón en Augsburger herpakten zich in de beslissende set, pakten al vroeg een break en verdedigden hun voorsprong om met 6-3 te winnen. Deze overwinning leverde hun tweede titel als duo op, na hun succes bij de Brussels P2 eerder dit seizoen. Voor Lebrón was het zijn tiende Premier Padel-titel en 42e titel in zijn carrière.

Martina Calvo en Claudia Fernández vieren weer een gezamenlijke overwinning © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Finale dames: De als vierde geplaatste Fernández en Calvo leverden weer een indrukwekkende prestatie en versloegen de als tweede geplaatste González en Josemaría. De openingsset kende een aaneenschakeling van breaks en rebreaks, maar het jongere duo hield het hoofd koel en pakte de set met 7-5, waarna ze de tweede set in iets minder dan twee uur met 6-1 domineerden. De overwinning betekende hun derde titel samen in negen toernooien. Het was ook een bijzonder belangrijk resultaat voor Fernández, die haar titel in Dubai met succes verdedigde nadat ze de vorige editie samen met González had gewonnen.

04 Hoogtepunten van het P1-toernooi in Dubai

Lebrón en Augsburger nemen de leiding: De als tweede geplaatste spelers wonnen nipt de tiebreak in de openingsset tegen Libaak en Alfonso en bouwden zo al vroeg een voorsprong op in de herenfinale.

De Argentijnen vechten terug: Libaak en Alfonso sloegen terug met een 7-5 in de tweede set, waardoor de favorieten gedwongen werden tot een beslissende set.

Augsburger en Lebrón schakelen een versnelling hoger: Een vroege break in de derde set bleek doorslaggevend, want de als tweede geplaatste spelers sloten de herenfinale af met 6-3.

Fernández en Calvo houden het hoofd koel: De als vierde geplaatste duo's kwamen als winnaars uit de bus in een spannende openingsset tegen González en Josemaría, die ze met 7-5 wonnen.

De kampioenen bij de vrouwen sluiten sterk af: Fernández en Calvo schakelden een versnelling hoger in de tweede set en snelden naar een 6-1-overwinning om hun derde titel samen veilig te stellen.

05 Spelers die indruk maakten (en waarom)

Juan Lebrón heeft in Dubai zijn tiende Premier Padel-titel binnengehaald © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Juan Lebrón

De Spanjaard pakte samen met Augsburger zijn tiende Premier Padel-titel en 42e titel in zijn carrière, waarmee hij weer een belangrijke prestatie aan zijn palmares toevoegde. Hun succes in Dubai toonde ook de ervaring en veerkracht van de als tweede geplaatste spelers na een uitdagende weg naar de finale.

Leandro Augsburger

Op 22-jarige leeftijd speelde Augsburger een sleutelrol bij het binnenhalen van zijn tweede Premier Padel-titel van het seizoen. Na een moeilijke week en de teleurstelling van de nederlaag van Argentinië tegen Spanje in de finale van de FIP World Cup , was deze overwinning een belangrijk antwoord.

Claudia Fernández zette weer een winnende prestatie neer © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Claudia Fernández

De 20-jarige Fernández zette haar uitstekende samenwerking met Calvo voort en won samen met haar hun derde titel in slechts negen toernooien. Ze verdedigde ook met succes haar titel in Dubai, nadat ze de vorige editie samen met González had gewonnen.

Martina Calvo

Op slechts 18-jarige leeftijd liet Calvo opnieuw zien dat ze zich kan meten met ’s werelds beste speelsters. Dankzij haar instelling en allround inzet wisten Fernández en Calvo in de finale een formidabel duo, dat als tweede was geplaatst, te verslaan.

06 Wat dit betekent voor het Premier Padel-seizoen

Bea González bracht haar kenmerkende energie mee naar de Dubai P1 © Premier Padel/Red Bull Content Pool

De Dubai P1 gaf een belangrijke impuls aan twee duo’s die het seizoen 2026 sterk willen afsluiten. Lebrón en Augsburger pakten samen hun tweede titel na een lastig parcours door het toernooi, terwijl Fernández en Calvo zich verder vestigden als een van de meest succesvolle opkomende duo’s bij de vrouwen.

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Bij de mannen viel vooral de afwezigheid van de twee beste duo’s ter wereld op. Door een recente blessure van Alejandro Galán en een medisch advies voor Agustín Tapia moesten zij zich terugtrekken, wat een kans creëerde voor de als tweede geplaatste duo’s, die uiteindelijk het beste uit hun positie haalden, ondanks een paar lastige wedstrijden.

Bij de vrouwen maakte de vroege uitschakeling van de als eerste geplaatste Gemma Triay en Delfina Brea de weg vrij voor andere kanshebbers. González en Josemaría haalden de finale, maar Fernández en Calvo bleken op het cruciale moment te sterk.

Nu de Mexico Major eraan komt, richt de aandacht zich nu op de strijd om de laatste plaatsen in de resterende toernooien van het seizoen. Triay en Brea kunnen zich wiskundig verzekeren van de nummer 1-positie op de wereldranglijst door de halve finale te halen in Acapulco.

07 Waar kun je volledige wedstrijden en herhalingen bekijken?

Bekijk elke wedstrijd vanaf de kwartfinales tot en met de finales van de Premier Padel Dubai P1, inclusief volledige herhalingen, op Red Bull TV .

08 Wat volgt: Mexico Major

De tour trekt naar Acapulco voor de Mexico Major, de voorlaatste stop voor de Premier Padel Finals in Barcelona in december.

Evenement: Mexico Major

Data: 23-29 november 2026

Locatie: Acapulco, Mexico

Waarom het belangrijk is: Het is het voorlaatste toernooi van de 2026-serie. Het evenement is vooral belangrijk voor de vrouwenranglijst: Gemma Triay en Delfina Brea kunnen de nummer 1-positie op de wereldranglijst veiligstellen door de halve finale te halen. Het toernooi bepaalt ook de resterende kwalificatieplaatsen voor de Premier Padel Finals in Barcelona (10-13 december), waar de top 16 mannen en de top 16 vrouwen strijden om de titel.

Het Hamdan Sports Complex was gastheer van het Dubai P1-toernooi © Premier Padel/Red Bull Content Pool

09 Veelgestelde vragen over Dubai P1

Wie heeft de Premier Padel Dubai P1 gewonnen? Juan Lebrón en Leandro Augsburger wonnen de titel bij de mannen, terwijl Claudia Fernández en Martina Calvo de trofee bij de vrouwen in de wacht sleepten. Waar werd de Dubai P1 gespeeld? Het toernooi vond plaats in het Hamdan Sports Complex in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Wat betekent P1 bij Premier Padel? Bij P1-toernooien krijgen de winnaars 1.000 punten en de nummers twee 600 punten. Deze toernooien uit de tweede divisie zijn erg prestigieus en hebben grote invloed op de ranglijst. Waar kan ik de hoogtepunten van Premier Padel bekijken? Hoogtepunten, volledige herhalingen en gestreamde wedstrijden zijn te zien op Red Bull TV . Welk toernooi volgt na de Dubai P1? Het volgende evenement is de Mexico Major in Acapulco, die plaatsvindt van 23 tot en met 29 november 2026.