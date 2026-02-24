Dit zijn de nieuwe Premier Padel teams die het seizoen 2026 gaan domineren

Premier Padel gaat het seizoen 2026 in met een echte dynamiek. Het afgelopen seizoen zat vol met uitblinkers, recordprestaties en opkomende spelers die bewezen dat ze op het hoogste niveau thuishoren. Voeg daar de golf van teamwisselingen en nieuwe samenwerkingsverbanden aan toe en het lijkt erop dat we iets memorabels te zien gaan krijgen in het komende seizoen. Laten we eens kijken naar de teams die we dit jaar in de gaten moeten houden.

01 Heren teams

1. Arturo Coello en Agustín Tapia

Arturo Coello and Agustin Tapia keep their record-breaking partnership © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Na de seizoenen 2024 en 2025 te hebben veroverd met respectievelijk 14 en 13 overwinningen op Premier Padel toernooien, blijven Agustín Tapia en Arturo Coello onaantastbaar aan de top van de sport. Hun reeks van 47 opeenvolgende overwinningen blijft de langste die padel ooit heeft gekend, een symbool van hun consistentie op alle ondergronden en in alle omstandigheden. Aan het begin van het nieuwe seizoen is de uitdaging duidelijk: blijven evolueren, blijven winnen en hun positie als 's werelds beste padelpartner beschermen.

2. Alejandro Galán en Federico Chingotto

Fede Chingotto and Ale Galán stick together for another season © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Sinds ze begin 2024 hun krachten bundelden, zijn 'Chingalán' met elk gespeeld toernooi sterker geworden. Hun vijf overwinningen in 2024 legden de basis, maar 2025 betekende een echte stap voorwaarts, toen ze zeven toernooioverwinningen behaalden en de topspelers constant uitdaagden. Met Alejandro Galán die het spel dicteert en Federico Chingotto die elke hoek van het veld bestrijkt, blijven hun chemie en aanpassingsvermogen hun grootste wapens richting 2026.

3. Mike Yanguas en Franco Stupaczuk

Miguel Yanguas and Franco Stupaczuk are reuniting for 2026 © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Franco Stupaczuk, een van de meest behendige en elektrische spelers ter wereld, herenigt zich voor het seizoen 2026 met rechterspeler Mike Yanguas - en ze weten al wat werkt tussen hen. In 2024 wonnen ze de Newgiza P2 en maakten dat later in het jaar compleet met grote overwinningen op Chingotto en Galán in de halve finale op weg naar de finales van de Kuwait City P1 en de Major in Mexico. De snelheid en finishinstincten van Stupaczuk, gekoppeld aan de zware en gecontroleerde druk van Yanguas, zullen een enorme uitdaging vormen voor elk koppel dat tegenover hen komt te staan.

4. Juan Lebrón en Leo Augsburger

Leandro Augsburger and Juan Lebrón make a team packed with power © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Weinig nieuwe teams voelen zo explosief aan als het team dat gevormd wordt door de extreem getalenteerde Juan Lebrón en Leo Augsburger - misschien wel de beste smasher ter wereld. Lebróns transitievaardigheden en Augsburgs ongeëvenaarde kracht bij aerial shots vormen een explosieve en onvoorspelbare combinatie die klaar is om te strijden voor de eerste plekken op de ranglijst. Ze zullen vooral gevaarlijk zijn op snellere banen, omdat beide spelers gemakkelijk punten kunnen afmaken door de bal terug te brengen met krachtige smashes vanaf hun eigen kant van het veld.

5. Coki Nieto en Jon Sanz

Nieto and Sanz made history by upsetting the top seeds in the 2024 final © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Coki Nieto en Jon Sanz vormen opnieuw een team. Toen ze partners waren, zorgden ze voor een van de schokeffecten van het jaar door Tapia en Coello te verslaan in de 2024 Premier Padel Finals in Barcelona, waarmee een einde kwam aan de recordreeks van 47 opeenvolgende overwinningen van het duo. Dat resultaat was ook geen toevalstreffer: Nieto's consistentie en controle vormden het platform, terwijl Sanz's linkse hoeken en energie hen een voorsprong gaven in de chaotische momenten. Op weg naar 2026 is de grote vraag simpel: kunnen ze dat Finals-niveau vaker op het veld brengen? Als ze dat doen, zal de loting snel opengaan.

De beste van de rest

Buiten de top vijf is het teamschuiven niet vertraagd en het volgende niveau ziet er vol uit. De zesde geplaatste combinatie is Paquito Navarro met Fran Guerrero, een combinatie die Navarro's ervaring en charisma combineert met Guerrero's solide, consistente stijl.

Op de zevende plaats staan Momo González en Martín Di Nenno, een combinatie die consistentie, verdediging en lange, verstikkende wedstrijden schreeuwt. Op de achtste plaats is Javi Garrido gekoppeld aan Lucas Bergamini in een terugkeer naar een partnerschap dat hen beiden een duidelijke identiteit geeft, met Garrido als de beslissende kracht en Bergamini als de tactische meester.

Juan Tello en Edu Alonso, een duo met veel tempo en mogelijkheden als ze vroeg hun ritme vinden, beginnen het seizoen als negende, terwijl de 10e plek toebehoort aan Javi Leal en Pablo Cardona, twee zwaargewichten die moeten wachten tot na de seizoensopening in Riyad P1 om hun samenwerking te beginnen. Cardona is nog steeds geblesseerd en omdat Coki Nieto ook aan de kant staat, zullen Leal en Jon Sanz hun krachten eenmalig bundelen in Saoedi-Arabië.

02 Vrouwen teams

De loting bij de vrouwen ziet er open uit na een grote herschikking tussen de topseed teams en verschillende nieuwe teams hebben één duidelijk doel: de topseed Gemma Triay en Delfina Brea van hun plaats stoten.

1. Gemma Triay en Delfina Brea

Gemma Triay and Delfina Brea are the undisputed Premier Padel queens © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Na niet minder dan negen toernooioverwinningen in 2025 zijn Gemma Triay en Delfina Brea opnieuw het referentiepunt voor het vrouwenveld richting 2026. Gedisciplineerd, flexibel en meedogenloos efficiënt als ze eenmaal controle hebben over het midden, beschikken beide speelsters over uitstekende fysieke en technische capaciteiten, waarbij Triay's luchtspel het verschil maakt en Brea's kalmte rivalen neerhaalt.

2. Bea González en Paula Josemaría

Beatriz González and Paula Josemaria are powerhouse new partnership © Premier Padel/Red Bull Content Pool

In 2026 gaat Bea González een partnerschap aan met Paula Josemaría, 's werelds beste linkshandige speelster. Bea' en 'Paulita' wonnen vorig seizoen elk zes titels met hun respectievelijke partners, Claudia Fernández en Ariana Sánchez, en dit is een partnerschap dat is gebouwd om vanaf de eerste dag hard toe te slaan. Josemaría brengt een meedogenloos tempo en onvoorspelbaarheid, terwijl González gebruik zal maken van haar zware bal, haar baandekking en haar vermogen om verdediging in één swing om te zetten in aanval. Als ze hun rollen vroeg op elkaar afstemmen, zouden ze snel in finales moeten staan en titels moeten winnen.

3. Ariana Sánchez en Andrea Ustero

Andrea Ustero is one of tour's most exciting young players © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Deze combinatie heeft een duidelijke verhaallijn: De ervaring en het wedstrijd-IQ van Ariana Sánchez begeleiden een van de meest opwindende jonge talenten op de tour in Andrea Ustero. Het is een geruchtmakende gok op zowel huidige resultaten als toekomstige dominantie, en het zou sneller kunnen renderen dan mensen denken. Ustero's vermogen om gedurfd te spelen, gecombineerd met Sánchez' leiderschap, kan hun plafond snel verhogen.

4. Sofía Araújo en Claudia Fernández

Dit team lijkt gebouwd voor het moderne Premier Padel: Sofía Araújo brengt kracht en fysiek vanaf de linkerkant om voordelige posities aan het net in te nemen. Claudia Fernández heeft zichzelf bewezen als een van de meest betrouwbare rechterspeelsters ter wereld, met genoeg evenwicht en controle om te verdedigen en genoeg variatie om niet vast te komen zitten in één ritme. Als ze vertrouwen en chemie opbouwen, zullen ze in de halve finale meedoen.

5. Tamara Icardo en Claudia Jensen

Tamara Icardo en Claudia Jensen zijn beroemde tegenstanders © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Tamara Icardo en Claudia Jensen zijn een koppel dat veel wedstrijden zou kunnen winnen door gewoon moeilijk om tegen te spelen te zijn. Icardo geeft ze lengte en vuurkracht vanaf de linkerkant, terwijl de linkshandige Jensen er goed in is haar tegenstanders te verrassen met slimme stoten en scherpe hoeken. Ze hebben genoeg potentieel voor een upset.

De beste van de rest

Buiten de top vijf is er genoeg kwaliteit en zijn er een paar combinaties die snel hoger op de ranglijst kunnen komen. De als zesde geplaatste Marta Ortega en Martina Calvo combineren Ortega's ervaring en tactische vaardigheden aan de rechterkant met de niet-aflatende energie van de 17-jarige Calvo.

Als zevende geplaatste Alejandra Salazar en Alejandra Alonso zullen werken als Salazar, misschien wel een van de beste speelsters uit de geschiedenis, de energie en aanvalsbereidheid van Alonso effectief begeleidt. Marina Guinart en Verónica Virseda is een team dat is gebouwd op soliditeit. Verwacht lange rally's, slimme baandekking en veel wedstrijden die worden beslist door geduld. Ze zijn niet altijd flitsend, maar wel heel effectief.

Dan komen er twee paren met een echte upside: de als negende geplaatste Bea Caldera en Carmen Goenaga zijn een jong team dat altijd speelt alsof ze niets te verliezen hebben en ze hebben al laten zien dat ze hogere teams kunnen ontregelen als ze aan de gang gaan. Tot slot hebben Aranzazu Osoro en Victoria Iglesias, die op de 10e plaats staan, al bewezen dat ze diep kunnen gaan als de bracket opengaat, met een vurige competitieve instelling die hen gevaarlijk maakt voor elk paar.

Nu het Premier Padel seizoen van 2026 bijna van start gaat, staan de gevestigde duo's en nieuwe partnerschappen klaar om de spits af te bijten. Verwacht het hele jaar padel op topniveau terwijl de grootste namen in de sport strijden om de toppositie op het wereldtoneel.

03 Wanneer begint het 2026 Premier Padel seizoen?

Het doek gaat op voor het Premier Padel seizoen 2026 tijdens de Riyad P1, waarmee een vol seizoen van 26 evenementen in 18 landen van start gaat. De topsterren van de tour beginnen hun jacht op titels in Saudi-Arabië op 9 februari .

The Riyadh P1 semi-finals kicks-off the 2026 season for the new teams © Premier Padel/Red Bull Content Pool

04 Waar kan ik Premier Padel kijken?

Red Bull TV zendt de hoogtepunten van Premier Padel wedstrijden uit vanaf de kwartfinales van elk toernooi . Deze baanbrekende samenwerking zorgt ervoor dat padel voor een breder publiek beschikbaar wordt en dat fans over de hele wereld hun favoriete spelers kunnen volgen en getuige kunnen zijn van de opwinding van het beste padel ter wereld.

Meer informatie over alle toernooien, waaronder kaartverkoop, wedstrijdschema's, actuele scores, spelersupdates en het laatste nieuws vind je op de Premier Padel website .