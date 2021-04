Op een dag deed hij mee in de juniordivisie van het wereldkampioenschap. Hij schaatste zo snel dat hij het algemene baanrecord brak. Zo trok hij de aandacht van Jac Orie, een van de beste schaatscoaches ter wereld. Gedurende de afgelopen vier jaar heeft Kjeld met Orie gewerkt en de resultaten zeggen genoeg: deze samenwerking is een groot succes. "De regionale selectie was de basis voor mijn succes. Wim den Elsen, mijn toenmalige coach, heeft me echt geleerd hoe ik moet trainen. Maar sinds ik met Jac train, zie ik mezelf elke maand en elke wedstrijd beter worden", legt Kjeld uit.