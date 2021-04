Dat Kjeld echt van eten houdt, is voor ons niet een geheim. In meerdere interviews heeft Kjeld al aangegeven dat hij een onwijs grote snoepkont is. Zijn vriendin en tevens schaatser Joy Beune is een echte keukenprinses en bakt de lekkerste taarten, waarvan Kjeld drievierde eet.

