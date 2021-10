Pump track wedstrijden zijn net wat anders dan de BMX wedstrijden die je gewend bent. De banen zijn hier smaller, de bochten zijn korter en met amper trappen ga je met een flinke snelheid over de baan. Wij spraken winnares van de Red Bull UCI Pump Track Qualifier van 2021, Merel Smulders. En winnaar bij de mannen van 2020, Niels Bensink. Door Corona kon het World Championship vorig jaar niet doorgaan, hierdoor zijn de winnaars van 2020 doorgeschoven naar het kampioenschap in 2021. Hier lees je alles over de wedstrijdroutine van Niels en Merel, de track en hoe zij zich hebben voorbereid op de wedstrijd van aankomende zondag.

Merel Smulders (22)

Merel Smulders © Jarno Schurgers

De zusjes Smulders zijn behoorlijk bekend in BMX scene. Laura en Merel BMX’en al 17 jaar zij-aan-zij. “Laura is naast mijn zus ook mijn beste vriendin, we vertellen elkaar alles, we hebben zelfs samengewoond.”

Beiden zijn ook mega competitief in wedstrijden, maar ook naar elkaar. “We maken van alles een wedstrijdje en we willen niet van elkaar verliezen, dat is super chill voor de trainingen.”

De zusjes stonden ook samen op de Olympische spelen. Merel behaalde hier een bronzen medaille, haar zus Laura viel helaas in de eerste ronde. “Ik kom nu dichterbij haar, zij was altijd de beste. Toen zij viel tijden de Olympische Spelen vond ik dat wel moeilijk, ik ben namelijk zo emotioneel betrokken met haar.”

Niels Bensink (24)

In 2021 won Niels Bensink de eerste plek tijdens de qualifier in Tilburg. Dubbel veel vreugde die dag, want zijn Canadese vriendin Drew Mechielsen pakte ook de eerste plek. Op de Olympische Spelen waren ze helaas niet samen, maar was Drew in haar eentje.

“Ik ben super trots op haar en de manier waarop ze naar de spelen heeft toegeleefd en uiteindelijk gepresteerd heeft. Voor mij was het wel een dubbel gevoel, omdat ik hier zelf ook jaren voor heb geleefd en uiteindelijk mijn droom dit jaar niet kon waarmaken. Dus tuurlijk baalde ik, maar op deze manier heb ik toch het gevoel gehad dat ik erbij was. “

Niels Bensink op de baan in 2020 © Ydwer van der Heide / Red Bull Content Pool

Voorbereidingen

Beiden zijn druk aan het oefenen in Lissabon waar het Red Bull UCI World Championship zondag zal plaatsvinden. Qua voorbereidingen had het wat Merel betreft wat beter gekund.

“Iedereen gaat super hard, je merkt echt dat dit van hoger niveau is. Ik heb amper kunnen oefenen, doordat ik volgend weekend een wedstrijd heb voor de wereldbeker. Het competitieve in mij komt heel erg naar boven want nu ik zie dat zij zo snel gaan, ga ik volgend jaar zeker vaker oefenen.”

Niels vertelt ook dat pump tracks intens zijn.

“Je kan het zien als een achtbaan waar je zelf controle over hebt. Door te pompen met je armen en benen over de heuvels en hoog te rijden door de bochten kan je zonder te hoeven trappen snelheid creëren. Het is een wedstrijd tegen de klok waarbij degene die het parcours het snelst aflegt, wint. “

Zondag gaan Merel en Niels van start. Ze zijn al druk bezig met het analyseren van de baan en vertellen over hun tactiek:

Merel: “Je moet op deze baan niet 100% willen gaan, maar 80% is perfect, dan kan je rust behouden en dat is heel belangrijk. Je ziet bij de snellere meiden echt dat ze goed de rust kunnen behouden, zij zijn heel technisch.”

Niels: “Ik probeer voor elke wedstrijd de baan in secties op te delen en deze zo goed mogelijk onder de knie te krijgen.”

Getting in the zone

De meeste sporters hebben een ritueel voor de wedstrijd: de ene neemt een ijsbad en de andere een glas wijn.

Merel: “Bij een grote wedstrijd drink ik een rood wijntje om lekker te slapen. Vlak voor de start doe ik ademhalingsoefeningen. In mijn hoofd zeg ik dan 3 x iets wat ik zie, hoor, en voel. Secondes voor de start sla ik op mijn benen en doe ik mijn handschoenen goed. Best wel gek als ik het nu zo hoor haha“

Niels: “De avond voor de wedstrijd neem ik altijd een ijsbad en visualiseer ik de race.”

Red Bull UCI Pump Track

Concentratie en behendigheid © Jarno Schurgers / Red Bull Content Pool

Merel en Niels hebben al heel wat wedstrijden gereden maar deze vinden ze allebei uniek.

Merel: “Wat ik het leukste vindt aan deze wedstrijd is de groep, het is een familie. Ja, iedereen is competitief, maar het is niet egoïstisch en iedereen moedigt elkaar aan.”

Niels: “De vriendelijke omgeving, chille vibes, iedereen zit samen in hetzelfde hotel, alle sessies zijn samen. De ervaring om de wedstrijd heen maakt het speciaal.“

Beiden hebben een doel opgesteld voor morgen, ze gaan hun best doen, maar vooral ook genieten.

Merel: “Ik ga proberen een goede ronde en tijd neer te zetten. Dan ga ik kijken of ik bij de top 16 kom. Als dat niet zo is probeer ik het nog een keer. En zo probeer ik elke ronde door te komen.”

Niels: “Uiteindelijk wil ik minimaal 1 volledige ronde op snelheid gereden hebben zodat ik weet hoe het tijdens de wedstrijd fysiek gaat voelen en waar ik tijdens mijn rondes op moet letten.”