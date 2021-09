De puntenverdeling in de F1 is waar het allemaal om draait. Tijdens de Grand Prix van de Formule 1 kunnen zowel coureurs als teams punten voor het wereldkampioenschap verdienen. De persoon met de hoogste punten aan het einde van het jaar mag zich wereldkampioen Formule 1 noemen.

01 1. Hoe werkt de puntenverdeling?

Om wereldkampioen te worden, moet je over een heel seizoen de meeste punten scoren (duhhhh). Punten worden gescoord in de races. Check de puntentelling hieronder om te weten hoe de punten verdeeld worden:

Winnaar: 25 punten

Tweede: 18 punten

Derde: 15 punten

Vierde: 12 punten

Vijfde: 10 punten

Zesde: 8 punten

Zevende: 6 punten

Achtste: 4 punten

Negende: 2 punten

Tiende: 1 punt

De wereldkampioen is degene die in totaal, na alle races, de meeste punten heeft. De coureur die de meeste races wint is dus niet automatisch ook de wereldkampioen; het gaat om het puntentotaal.

02 2. Zijn er nog bonuspunten te verdienen?

Sinds 2019 is er nog een manier om punten te scoren: door in de race de snelste ronde te rijden. Als je in de race de snelste rondetijd neerzet, en bovendien bij de eerste tien eindigt, krijg je één punt. Dat ene puntje lijkt misschien een kleinigheid, maar ieder puntje kan belangrijk zijn.. Hierover later meer!

03 3. Kunnen er twee wereldkampioenen zijn, als twee coureurs in punten gelijk eindigen?

Nee. In theorie kan het gebeuren dat twee coureurs evenveel punten halen, maar er zijn nooit twee wereldkampioenen. Bij een gelijk puntenaantal wordt eerst gekeken wie de meeste races gewonnen heeft: degene met de meeste overwinningen eindigt dan bovenaan. Is het aantal zeges ook gelijk, dan wordt gekeken naar het aantal tweede plaatsen. Is ook dat gelijk, dan wordt gekeken naar de derde plaatsen, vierde plaatsen enzovoorts. Een gelijkspel kan dus niet, er komt altijd één kampioen.

Maar het is in de geschiedenis van de Formule 1, nog nooit gebeurd dat de nummers één en twee van het WK na een heel seizoen evenveel punten hadden.

04 4. Komt het wel eens voor dat de titel op één punt beslist wordt?

Over dat ene puntje verschil. Al acht keer werd een coureur wereldkampioen met maar één puntje voorsprong. In 2007 werd Kimi Räikkönen kampioen door Lewis Hamilton één puntje voor te blijven, een jaar later won diezelfde Hamilton de titelstrijd met één punt voorsprong op Felipe Massa. Toch kan het nog gekker: in 1984 was het verschil tussen de nummers 1 en 2....een half punt! Dat kwam omdat in dat seizoen een race stilgelegd en gestaakt werd voordat 75% van de afstand afgelegd werd. In dat geval worden halve punten uitgedeeld.

05 5. Wat is eigenlijk het constructeurskampioenschap en hoe werkt dat?

In de Formule 1 wordt gewerkt met twee kampioenschappen: één voor coureurs en één voor teams. Het kampioenschap voor teams wordt het constructeurskampioenschap genoemd. De puntentelling werkt hetzelfde als bij de coureurs, alleen tellen voor het constructeurskampioenschap de punten die alle coureurs van het team behalen.

Voorbeeld: in 2021 rijden Max Verstappen en Sergio Pérez voor Red Bull Racing. Deze punten opgeteld, vormen het puntentotaal van Red Bull.

06 6. Hoe werkt het dan als een coureur tijdens het seizoen van team wisselt?

Een coureur neemt zijn eigen punten mee als hij van team wisselt, maar zijn oude team behoudt de punten die tot de overstap gescoord zijn. Een voorbeeld: in 2016 stapte Max tijdens het seizoen over van Toro Rosso naar Red Bull. Toro Rosso behield toen de punten die Max in de eerste races van het jaar in hun auto behaalde. Maar vanaf het moment dat Max in een auto van Red Bull Racing reed, scoorde hij voor dit team punten voor het constructeurskampioenschap. Voor het kampioenschap bij de coureurs maakt het niet uit voor welk team je rijdt, alles wordt opgeteld.

07 7. Wie zijn nu de regerend wereldkampioenen?

Bij de coureurs is dat Lewis Hamilton, hij werd in 2020 voor de zevende keer wereldkampioen. Daarmee is hij één van de meest succesvolle coureurs ooit en evenaart hij Michael Schumacher die ook zeven keer kampioen werd.

Het constructeurskampioenschap werd in 2020 gewonnen door Mercedes, dat dankzij diezelfde Hamilton en Valtteri Bottas meer punten haalde dan de andere teams.

Tijd voor Max om dit tij te keren en de nieuwe wereldkampioen te worden!