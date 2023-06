Rachel Klamer: "Toen ik jong was ben ik begonnen met zwemmen. Niet direct omdat dat mijn favoriete bezigheid was maar een vriendin van me zwom graag en ik ben daarom meegegaan. Daarna ben ik gaan hardlopen wat me best goed afging. Het was vrij voor de hand liggend om fietsen erbij te gaan doen, de link naar triatlons was zo gelegd. Na een talentendag werd ik eruit gepikt en is het voor mij echt begonnen."