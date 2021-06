Ratchet & Clank: Rift Apart is de eerste echte next-gen PlayStation 5 game. Een spel waar veel van verwacht werd, en wat ons betreft zijn die verwachting helemaal waargemaakt. Maar hoe haal je alles uit deze topper? Wij helpen je op weg met een aantal Ratchet & Clank: Rift Apart tips en tricks!

Search & Destroy

Ratchet & Clank: Rift Apart zit vol met actie © Insomniac

In het geval van Ratchet en Clank: Rift Apart hebben we het met Search & Destroy niet over een online multiplayer-mode. Het afstruinen van de map op zoek naar grondstoffen en collectibles is, naast het verslaan van tegenstanders, namelijk je voornaamste bezigheid in het spel.

Neem tijdens die zoektocht het destroy-gedeelte vooral heel letterlijk, je zult je verbazen over hoeveel van de wereld je kapot kunt slaan . Dit is overigens geen doelloos vandalisme. Alles wat je sloopt valt namelijk uit elkaar in zogenaamde Scraps en daar kun je vervolgens bij Mrs. Zurkon je wapenarsenaal mee uitbreiden.

Wapens

Ratchet and Clank Rift Apart © Insomniac

Als je je zuurverdiende Scraps eenmaal hebt uitgegeven aan een nieuw speeltje om je tegenstanders mee uit te roeien, is het tijd om je wapen te gaan versterken. Ieder wapen heeft vijf levels , die je kunt vrijspelen door het simpelweg te gebruiken om je tegenstanders overhoop te knallen.

Aangezien munitie relatief schaars is in het spel, is het aan te raden om meerdere wapens af te wisselen en zodoende te levelen. In het geval dat een bepaald soort kogels opraakt, is het natuurlijk wel zo prettig als je kunt wisselen naar een waardige vervanger.

Over dat wisselen gesproken: een gepersonaliseerd wapen-wiel kan een wereld van verschil maken. Vooral tegen het einde van het spel is het makkelijk om het overzicht in de beschikbare wapens kwijt te raken. Het is daarom aan te raden om wat tijd te investeren in het instellen van je wapen-wielen op een manier die jij zelf prettig vindt.

Raritanium

Rachet & Clank © Patrik Román

Naast het levelen van je wapens kun je ze ook upgraden . Keer daarvoor terug naar de wapenwinkel van Mrs. Zurkon en wissel van het wapen- naar het upgrade-tabblad. Let wel op, je kunt geen Scraps gebruiken voor het versterken van je wapens. In plaats daarvan moet je met een zeldzamere grondstof afrekenen: Raritanium.

Raritanium is op iedere planeet te vinden, maar is vaak wel goed verstopt. Om je niet eindeloos te laten zoeken, wordt het aangegeven op je kaart wanneer je in de buurt bent. Het is daarom aan te raden die kaart regelmatig te raadplegen, zodat je er zo veel mogelijk van kan inslaan.

Collectibles

Ratchet & Clank: Rift Apart in het universum © Insomniac

Naast de grondstoffen Scraps en Raritanium zijn er op iedere planeet en in de verschillende dimensies ook collectibles te vinden. Het gaat daarbij om Golden Bolts, Spybots, Lorbs en Craiggerbears. De eerste drie leveren daadwerkelijke in-game voordelen op als je ze verzamelt, terwijl de beren alleen goed zijn voor een PSN-Trophy.

Golden Bolts

Golden Bolts bieden bijvoorbeeld toegang tot in-game ‘cheats’ . In het begin moet je het woord cheat daarbij niet te letterlijk nemen, dan gaat het namelijk vooral om alternatieve wapen- of voertuig-skins en andere puur cosmetische aanpassingen. Als je eenmaal voldoende Golden Bolts hebt verzameld bieden deze echter ook toegang tot game-changing aanpassingen als oneindige munitie of het compleet uitzetten van inkomende schade.

Spybots

Het verzet heeft op iedere planeet die je bezoekt een Spybot verstopt. Naast de informatie die ze tijdens hun tijd in vijandelijk gebied hebben opgeslagen, bevat iedere Spybot ook een stukje van een blauwdruk . Als je alle Spybots verzameld hebt, kan je favoriete wapenwinkel-eigenaresse Mrs. Zurkon het ultieme wapen voor je bouwen. Wat dat precies is mag je zelf ontdekken!

Lorbs

Op Savalli, een van de planeten die je bezoekt tijdens je reis, zijn zogenaamde Lorbs te vinden. Lorbs zijn een soort tijdscapsules die informatie over de Lombaxen, de soort waartoe hoofdpersonen Ratchet en Riveth behoren, bevatten. Door Lorbs te verzamelen kun je de Wasteland armor-set verdienen, waarover later meer.

Craiggerbears

Zoals gezegd zijn de Craiggerbears de enige collectible die geen in-game voordelen bieden als je ze vindt. Toch zijn ze het lastigst te vinden, waar de andere drie collectibles te zien zijn op je kaart is dit voor de Craiggerbears namelijk niet het geval. Er zit dus niet meer op dan constant je ogen open te houden voor de knuffelberen als je alle PSN-Trophies wilt verzamelen.

Armor-sets

Ratchet & Clank: Rift Apart - © Sony Interactive Entertainment

Ook de beste helden hebben bescherming nodig. Ratchet en Riveth krijgen die bescherming in de vorm van hun garderobe. In totaal zijn er acht verschillende outfits, met ieder hun eigen set-bonussen, te vinden voor de twee heldhaftige Lombaxen.

De armor-sets kunnen op verschillende manieren worden vrijgespeeld. Zoals je al hebt kunnen lezen is er een set te verdienen met het verzamelen van Lorbs, een aantal andere zijn vrij te spelen door simpelweg het verhaal te volgen en missies te voltooien, maar veruit de meeste Armor-Pods liggen verstopt in zogenaamde zak-dimensies .

Zak-dimensies zijn breuken in de dimensionale rift die je kunt openen. In de mini-dimensie achter de breuk bevindt zich een puzzel parkour met als prijs aan het einde een Armor-Pod. Probeer dus alle zak-dimensies meteen te voltooien om zo veel mogelijk armor-bonussen te verzamelen.