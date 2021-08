Maak kennis met de nieuwe sterren van G2 Rainbow Six

Het Rainbow Six-team van G2 heeft een paar zware maanden achter de rug. Om het tij te keren heeft het team een metamorfose ondergaan. Vandaag maken we kennis met aanwinsten Hungry en Jonka , die gaan proberen het tij te keren.

Het afgelopen jaar was een ware achtbaan voor het G2 Esports Rainbow Six-team. Het jaar begon met een absoluut hoogtepunt met de overwinning tijdens de European League Finals. De organisatie kroonde zich daarmee wederom tot het beste Rainbow Six-team van Europa en misschien wel van de wereld. Het had er alle schijn van dat G2 wederom als een van de favorieten naar de Six Invitational zouden gaan.

Toen dat toernooi werd uitgesteld omdat Frankrijk haar grenzen sloot, veranderde echter alles. Sterspeler, en misschien wel de beste Rainbow Six: Siege-speler aller tijden, Niclas “Pengu” Mouritzen vond het welletjes en besloot een punt achter zijn esports-carrière te zetten. Mouritzen maakte de overstap naar een loopbaan als fulltime content-creator.

Jordan “Kayak” Morley werd gehaald om Pengu te doen vergeten, maar zonder hun voormalig leider leek het team verloren. In het volgende European League-seizoen wisten ze niet verder te komen dan een vijfde plek. Toen het uiteindelijk tijd was voor de Six Invitational werden ze 13e-16e, waardoor ze maar net een beschamende laatste plaats wisten te voorkomen.

Voldoende reden voor de organisatie om het team volledig opnieuw op te bouwen. Dat betekende dat er afscheid werd genomen van iconische spelers als Juhani ‘Kantoraketti’ Toivonen en Aleksi ‘UUNO’ Työppönen. Zij worden vervangen door twee Duitse aanwinsten in de vorm van veteraan Lucas ‘Hungry’ Reich en rookie Jonas ‘Jonka’ Kaczmarzyk.

“Het is onwerkelijk, ik besef het me nog niet,” begint Jonka. “Ik heb er altijd van gedroomd om deel uit te maken van dit team. Het feit dat ze tot de top van Europa behoren en ondersteund worden door een geweldige organisatie als G2, maakte de keuze heel makkelijk. Ik kreeg een proefperiode bij een ander team aangeboden maar dat was bij voorbaat kansloos. Ik ben heel dankbaar voor deze grote kans en hoop dat ik bij kan dragen aan het bereiken van nieuwe hoogtepunten.”

Ondanks dat het niet de terugkeer van Pengu is, waar veel G2-fans op hoopten, bieden de nieuwe aanwinsten G2 de kans om terug te keren naar de top van de European League. Jonka heeft de potentie om uit te groeien tot een van de beste spelers ter wereld, aangezien hij nog jong is en dus een hoop kan leren van competitie op het hoogste niveau. Hungry daarentegen brengt juist een berg ervaring mee waar het team enorm naar snakt. Hij biedt daarnaast veel flexibiliteit waardoor het mogelijk moet worden om snel van speelstijl te veranderen.

“Ik ken mijn kwaliteiten en ik weet hoe ik een team tot een succes kan maken,” vertelt Hungry. “Ik denk dat ik een van de meest flexibele spelers ben, omdat ik alle operators kan spelen. Dat geeft het team de mogelijkheid om snel van tactiek te wisselen om ons aan te passen aan de tegenstander.”

Het is nog wat vroeg om definitieve conclusies te trekken, maar de nieuwe formatie is in ieder geval goed gestart. Zo domineerde het team Virtus.Pro tijdens de eerste wedstrijd van de European League en wisten ze het Natus Vincere, de winnaar van het eerste gedeelte van het seizoen, behoorlijk lastig te maken. Na slechts een paar weken samen hadden ze zich geen beter begin kunnen wensen. Iedereen is dan ook benieuwd naar het potentieel van deze samenstelling.

“Ieder team heeft zijn problemen, zeker in het begin,” vertelt Jonka. “We proberen om zoveel mogelijk chemie in het team te creëren, maar dat heeft natuurlijk tijd nodig. Twee nieuwe spelers is een grote verandering, bijna een compleet nieuw team. Geef ons wat tijd, moedig ons aan en hopelijk kunnen we onszelf snel bewijzen!”

Van een G2-team worden successen verwacht en fans maken zich zorgen dat dat er de eerste tijd niet in zit. Maar met het talent dat deze formatie bezit mogen ze meer dan in staat worden geacht om ieder team in de European League op een goede dag te kunnen verslaan. Door de jarenlange ervaring van Hungry kan hij de concurrentie goed inschatten en hij heeft er vertrouwen in dat het team dit jaar mee kan doen voor de bovenste plaatsen.

“Tot nu toe ziet het er erg goed uit. Natuurlijk heeft ieder team zijn problemen, maar het is vooral belangrijk hoe je daar mee omgaat en je ontwikkelt als team,” zegt Hungry. “Ik denk dat we bij de top twee van Europa kunnen horen dit seizoen, maar om het zal een aantal maanden duren voordat we op ons best zijn. Ik denk dat we het iedereen lastig kunnen maken, de grootste uitdaging zullen Vitality en BDS worden verwacht ik. Ik wil eigenlijk gewoon van iedereen winnen.”

Natuurlijk kan alleen de tijd uitwijzen hoe goed deze samenstelling het daadwerkelijk gaat doen, maar met de transformatiefase achter de rug kan gezegd worden dat G2 op papier weer een indrukwekkend team heeft. Ze mogen als serieuze kanshebbers voor de European League worden gezien en met nog bijna een volledig jaar te gaan tot de volgende Six Invitational, zouden ze zomaar weer mee kunnen doen voor de wereldtitel.