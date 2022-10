Brett Rheeder wint voor de tweede keer Red Bull Rampage

In de aanloop naar de finale zag Brett Rheeder er zelfverzekerd en smooth uit. Hij trainde hard tijdens zijn oefendagen en bleef sessies houden totdat alles goed voelde. De perfecte line was heel veel werk en Rheeder en zijn team waren nog tot het laatste moment van de training bezig met het opbouwen. Rheeder had sinds 2019 niet meer meegedaan aan Rampage en had het gemist om in Utah te rijden.

om een paar seconden later zijn step up te doen. De Canadees bleef maar komen met tricks, draaide in beide richtingen en maakte combinaties alsof hij in een videogame zat. Zijn run was een perfecte combinatie van complexe tricks en steile technische ritten, waardoor hij terecht een score van 90,66 punten haalde en voor de tweede keer Red Bull Rampage won.

"Ik wist niet wat er dit jaar zou gebeuren. Ik heb persoonlijk veel veranderingen doorgemaakt, en ik wist niet of ik ooit weer op dit niveau zou rijden. Dus, om eerlijk te zijn, was ik niet gekomen om te winnen. Ik wil er gewoon voor zorgen dat wat ik doe, voor mij is. Alleen voor mij. Niet voor sponsors, niet voor mijn concurrenten, niet voor mijn ego. Ik wil ervoor zorgen dat het is om de sport in de juiste richting te leiden en er ondertussen een leuke tijd van te maken," zei Rheeder na de wedstrijd.

