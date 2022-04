In de show nemen twee teams met je favoriete rappers het tegen elkaar op om te testen wie het meeste weet van rap. In 4 rondes testen zij hun kennis en komen wij erachter wie de meeste punten weet te verdienen. De verliezers moeten het andere team voor de camera promoten. We nemen je mee in de leukste momenten van de eerste aflvering van Red Bull Rap Champs

In deze nieuwe game show draait het allemaal om rap en hiphop. Presentator Défano Holwijn daagt de teams in 4 rondes uit. Om het zo soepel mogelijk te laten verlopen is er ook een factchecker aanwezig: 4sho Bangers.

1 min Rap Champs - Factchecker

De teams die het tegen elkaar gaan opnemen zijn team 1: Jasam die bestaat uit rappers Bokoesam en Jacin Trill en team 2: #24 die bestaat uit rappers Vic 9 en Qlas. In ronde #1 genaamd 8 Barz worden de teams uitgedaagd te raden van welke artiest en uit welk nummer de zinnen zijn die Défano opleest. Uiteindelijk leest Défano een zin op van Bokoesam zelf op, hij had die zover weggestopt dat hij deze even niet herkende.

1 min Rap Champs - 1e Ronde

In ronde #2 gaat het om hoe goed de teamleden elkaar kennen. Een van de teamleden krijgt een blinddoek op en de ander krijgt een whiteboard. Degene met het whiteboard schrijft op wat hij denkt dat zijn teamgenoot gaat antwoorden, komt het overeen met het antwoord wat de teamgenoot zegt krijg je de punten. Qlas moest raden wat Vic 9 zijn guilty pleasure is...

1 min Rap Champs - 2e ronde

In ronde #3 is de veiling aan de beurt. Défano vertelt een thema en de teams mogen een bod doen op hoeveel correcte namen zij hierover kunnen opnoemen. Zien hoe de veiling er aan toe ging?

1 min Rap Champs - 3e ronde

In ronde #4 spelen de teams link-up waarbij samenwerken centraal staat. Défano noemt een artiest waarop de teams de naam moeten opvolgen met een naam waar hij of zij mee heeft samengewerkt. Het is in deze ronde vooral lastig om in de gaten te houden welke namen al wel en niet genoemd zijn.

1 min Rap Champs - 4e ronde

Aan het eind worden alle punten bij elkaar opgeteld en is er duidelijk wie de Rap Champs zijn. Benieuwd wie de winnaars zijn? Bekijk dan de volledige video op het YouTube kanaal van Complex NL >>