wie samen team Altijd de Friste maakten. Zo waren ze toch nog team ADF. Get ready voor een echte battle of the best.

luisteren, want hij noemt 3 tracknamen van 1 dezelfde artiest. 1 nummer is minder bekend of gelekt, nummer 2 is al wat bekender en nummer 3 was in principe een hit. De teams mogen drukken wanneer ze denken te weten om welke artiest het gaat. Raden ze de artiest bij de eerste track dan krijgen ze 5 punten, bij de tweede 3 en bij nummer 3 krijgen ze 1 punt. Dit bleek een moeilijke ronde waarbij veel nummers geen belletje deden rinkelen, maar ook een leuke ronde, want er kwam een impromptu zing sessie. Benieuwd welk team het beter wist? Check de clip hieronder.

In deze ronde moesten de teamgenoten goed op elkaar ingespeeld zijn. 1 teamgenoot krijgt een whiteboard om op te schrijven en de ander krijgt een blinddoek om. Degene met het whiteboard schrijft op wat hij denkt dat zijn teamgenoot zou antwoorden op de vraag. Komt het antwoord overeen met wat er op het whiteboard staat, dan krijgt het team 10 punten. In deze ronde komen we erachter hoe goed de mannen elkaar kennen. Check het hier.

Deze kennen we wel van de andere episodes, de Veiling. De teams mogen een bod uitbrengen op hoeveel rappers ze kunnen noemen over een bepaald onderwerp. Het team dat het hoogste bod uitbrengt, mogen beginnen met het benoemen van de rappers. In deze ronde kan je veel punten verliezen, maar ook winnen.

