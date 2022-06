Een nieuwe aflevering van Red Bull Rap Champs betekent dat we weer de leukste momenten voor je hebben uitgezocht. Deze episode zitten Sjaak & Kleine Viezerik samen in een team. Zij noemen zichzelf team Jackson 5. Het team waar zij tegen speelden bestond uit Dopebwoy & FRNKIE. Zij vormden samen team Teeh. Let's go!

01 Ronde #1: 8 bars

Défano leest de bars uit de Nederlandse rapscene voor. De teams moeten benoemen van wie de bar is. Hebben ze het goed? Dan krijgen ze 5 punten. Kunnen ze ook benoemen uit welke track de bar komt? Dan krijgen ze nog 1 extra punt. Het niveau lag hoog in deze ronde, maar daarbij hadden de teams ook een paar momenten waarin ze hadden overschat hoeveel informatie ze over de bars konden opnoemen. Check zo'n moment hier beneden:

1 min Red Bull Rap Champs Aflevering 6, 8 bars

02 Ronde #2: Via Via

In de ronde Via Via moeten de teams rappers verbinden via samenwerkingen. De deelnemers begrepen soms niet helemaal hoe ze de juiste connecties moesten maken en dit leverde wat grappige momenten op. Bekijk de clip voor meer uitleg over de ronde:

1 min Red Bull Rap Champs Aflevering 6, Via Via

03 Ronde #3: De Veiling

Tijdens deze ronde moeten de teams gokken hoeveel onderdelen of personen ze kunnen benoemen van een thema uit de rapscene. Het team dat denkt het meeste te kunnen noemen mag hier voor gaan. Benoemen ze meer? Dan krijgen ze de hoeveelheid punten die gelijkstaat aan hoeveel ze over dat onderwerp hebben opgenoemd. De regels waren niet altijd even duidelijk voor de deelnemers. Check beneden in de clip wat er zo lastig was:

1 min Red Bull Rap Champs Aflevering 6, De Veiling

04 Ronde #4: Link Up

Een ronde die vaak terugkomt in Red Bull Rap Champs, dus je weet hoe het werkt. Het lukte één team helaas niet om aan punten te komen in deze ronde, dus het is niet zo makkelijk als het lijkt. Bekijk hier de uitleg van deze ronde nog een keer:

1 min Red Bull Rap Champs Aflevering 6, Link Up

Deze episode was er één team de overduidelijke winnaar. Bekijk de hele epsiode op het YouTube kanaal van Complex NL om erachter te komen wie er in deze aflevering gekroond zijn tot Red Bull Rap Champs.