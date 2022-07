staat Broederliefde tegenover elkaar te strijden. Emms & Sjaf zijn samen team Sende (team rood) en Jerr & Mella zijn team Kukumba (team geel). De gehele video is te zien op het YouTube kanaal van ComplexNL, maar check hier de leukste stukjes per ronde:

In big facts zegt Défano een stelling op, die te maken heeft met de rapscene. De teams moeten hier een antwoord op zien te geven. In de clip hier beneden zie je dat het volledig goed beantwoorden van de stelling sterk teamwerk vereist.

