Iedere rapfan in Nederland weet: als je vuur gegooid hebt bij Rotjoch in de stu ga je dik. In de VS moest je als rapper langs Big Tigger en zijn RapCity voor je je bewezen had, en ook in andere landen zijn er nieuwe of gevestigde soortgelijke freestyle shows. De freestyle wordt nog steeds gezien als de ultieme test voor rauwe skills en mic presence. Het is het moment waar je als rapper een verse gooit van een album dat je nog uit gaat brengen, waar je meest rauwe energie laat zien. De radio-freestyle is ook de plek waar gevestigd talent zijn legacy nog eens bekrachtigt en nieuwkomers viraal gaan. Daarom: van Ierland tot de UK: dit zijn de grootste 101Barz shows van het buitenland.