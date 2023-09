FC Utrecht sluit deal met RB Leipzig en haalt Spaans talent naar Eredivisie

De Domstedelingen hebben een huurdeal gesloten met RB Leipzig, dat Hugo Novoa komend seizoen in Stadion Galgenwaard stalt. Het 20-jarige talent heeft ervaring in de Champions League, de Europa League én de Bundesliga.

Met Novoa haalt FC Utrecht een bijzondere speler in huis. De Spaanse vleugelverdediger begon zijn carrière in de jeugdopleiding van Deportivo la Coruña. Daar viel zijn talent op bij de scouts van RB Leipzig, dat erom bekend staat veelbelovende spelers naar de Red Bull Arena te halen. De gesprekken overtuigden Novoa om de overstap te maken naar de Bundesliga en zich verder te ontwikkelen bij RB Leipzig.

