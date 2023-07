RB Leipzig haalt Nederlands toptalent Xavi Simons naar de Bundesliga

komend seizoen te bewonderen is in de Red Bull Arena in Leipzig.

"De Bundesliga is een van de beste competities van Europa en RB Leipzig is een van de beste clubs in de Bundesliga. Voor mij is dit de juiste stap, omdat RB Leipzig telkens laat zien hoe je succesvol kunt zijn door de ontwikkeling van jonge spelers", zei Simons op de clubsite van de Duitse topclub.

