Dat lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar dat is het zeker niet. De Bundesliga staat bekend als een van de sterkste competities ter wereld. Met toonaangevende clubs als Bayern München en Borussia Dortmund wordt er niets cadeau gedaan. Laat staan een van de vier felbegeerde tickets voor de Champions League. Na een sterke eindsprint - de laatste vijf wedstrijden eindigden allemaal in een overwinning - finishte RB Leipzig vorig seizoen knap als derde.

De loting koppelde RB Leipzig aan Manchester City, Rode Ster Belgrado en Young Boys. De kampioen van de Premier League is inmiddels een bekende tegenstander. Voor het derde jaar op rij speelt City een tweeluik met RB Leipzig, dat in het verleden een sensationele zege boekte op de Engelse gigant. In eigen huis gingen Die Roten Bullen onderuit, dinsdag 28 november volgt de return in het Etihad Stadium. Daar staat de eerste plaats op het spel, want beide topclubs hebben zich al geplaatst voor de knock-outfase.

Josko Gvardiol speelde vorig seizoen nog voor RB Leipzig © Motivio / Red Bull Content Pool

Het allerhoogste podium

Niemand kijkt er nog van op dat de naam van RB Leipzig opnieuw in de koker ging voor de loting van de Champions League. Toch bestaat de club nog altijd maar veertien jaar. Red Bull nam in 2009 de licentie over van SSV Markranstädt en begon op het vijfde niveau. Amper drie jaar later mengde RB Leipzig zich in het Duitse profvoetbal. Via de 3. Bundesliga en de 2. Bundesliga debuteerde de club zeven jaar geleden in de Bundesliga, het allerhoogste podium.

In het seizoen 2017/18 debuteerde RB Leipzig in de Champions League. Na een jaar in de Europa League is de club van trainer Marco Rose alweer vijf seizoenen op rij te zien in het miljardenbal. In de afgelopen jaren kwamen Europese grootmachten als Real Madrid, Paris-Saint Germain en Manchester United op bezoek in de Red Bull Arena. Wat deze topclubs gemeen hebben? Ze verloren alle drie van RB Leipzig!

RB Leipzig is allang geen eendagsvlieg meer en schopte het vier jaar geleden nog tot de halve finale van de Champions League. Na vier wedstrijden is dit seizoen de achtste finale van het belangrijkste clubtoernooi van Europa opnieuw een feit. De thuiswedstrijd tegen City ging verloren, maar Rode Ster Belgrado (2x) en Young Boys hadden niets te vertellen tegen RB Leipzig. De vraag is waar het avontuur dit seizoen gaat eindigen…