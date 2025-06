RB Leipzig ontmoet Santos in vriendschappelijke wedstrijd

RB Leipzig wordt vanavond het eerste Bundesligateam in 25 jaar dat op Braziliaanse bodem speelt als ze het legendarische Santos FC ontmoeten - de club waar Pelé bijna zijn hele carrière doorbracht en waar Neymar Jr zijn carrière begon - in een vriendschappelijke wedstrijd op woensdag 28 mei in het Cicero de Souza Marques stadion van Red Bull Bragantino.

Weinig spelers van buiten Zuid-Amerika hebben de kans om tijdens hun professionele carrière een wedstrijd in Brazilië te spelen, waardoor dit een speciale gelegenheid is voor de Bundesliga en een fascinerende botsing van voetbalculturen.

Volg de botsing van voetbalwerelden live op Red Bull TV op woensdag 28 mei vanaf 21.55 uur GMT.

Santos FC vs RB Leipzig livestream Santos FC en RB Leipzig trappen af voor een vriendschappelijke voetbalwedstrijd in het Red Bull Bragantino stadion, São Paulo, Brazilië.

01 Neymar Jr en Xavi Simons tegenover elkaar

Xavi Simons uit Leipzig is al lange tijd een bewonderaar van Neymar Jr. Vanavond zal hij zijn idool rechtstreeks als tegenstander tegenkomen. De Nederlander zat van 2010 tot 2019 op Barcelona's gerenommeerde La Masia academie, wat samenviel met Neymars vier jaar bij de Catalaanse club. Het tweetal speelde ook samen bij Paris Saint-Germain.

"Hij kende me al van Barcelona en was als een vader voor me. Daar zal ik hem eeuwig dankbaar voor zijn. Het was een grote droom om met mijn idool te spelen en hij is nog steeds een belangrijk persoon voor me," zei Simons, die maandag Neymars instituut voor sociaal kwetsbare kinderen - het Instituto Projeto Neymar Jr - bezocht.

Neymar, die in februari terugkeerde bij Santos, wacht nog steeds op een oproep om voor het eerst terug te keren in de Braziliaanse nationale ploeg sinds hij in oktober 2023 een voorste kruisbandblessure opliep. Hij was niet opgenomen in de selectie van de nieuwe Braziliaanse coach Carlo Ancelotti, omdat hij net hersteld was van een dijbeenblessure. De Italiaan zei echter dat er in de toekomst wel een plek voor hem zou zijn.

02 Gelukkige terugkeer naar Brazilië voor Lukas Klostermann

De Brazilië-tournee heeft roerige herinneringen opgehaald voor Leipzig-verdediger Lukas Klostermann, die met Duitsland een zilveren medaille won op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. De wedstrijd tegen Brazilië - waarvan Neymar Jr deel uitmaakte - eindigde in 1-1 in het Maracanã stadion, voordat de gastheren met 4-2 wonnen op strafschoppen. "De finale in het Maracanã was de beste wedstrijd waarin ik heb gespeeld. Ik heb er vandaag nog steeds kippenvel van," zei Klostermann. Dat was de laatste wedstrijd van een Duits team op Braziliaanse bodem.

Michael Olise van Bayern München onder druk van Lukas Klostermann © Maja Hitij/Getty Images

03 Verschillende voetbalculturen, maar vergelijkbare stijlen

Terwijl het Bundesliga-seizoen van RB Leipzig al is afgelopen, is het Braziliaanse seizoen nog maar net begonnen. Het Braziliaanse kampioenschap, of kortweg Brasileirão, volgt het kalenderjaar en begon in april. Het werd voorafgegaan door de staatskampioenschappen - een uniek kenmerk van Brazilië - die van eind januari tot april worden gespeeld, waarbij Santos de halve finale van het Paulista-kampioenschap bereikte.

Brazilië is een exporteur van voetbaltalent en de Santos-selectie bevat spelers uit slechts drie landen - Brazilië zelf, Argentinië en Venezuela. Het elftal van RB Leipzig bevat daarentegen spelers uit 10 verschillende landen: Duitsland, Nederland, Frankrijk, Noorwegen, Mali, Servië, Denemarken, België, Oostenrijk en Slovenië.

Joao Schmidt van Santos Futebol Clube viert feest na een doelpunt © Rebeca Schumacker/GocherImagery/Future Publishing via Getty Images

De teams hebben misschien wel meer gemeen op het veld. Santos coach Cléber Xavier geeft de voorkeur aan een verticale speelstijl met snelle overgangen, terwijl hij verdedigend de nadruk legt op hoge pressing en snel balherstel. Hij varieert de tactische opstellingen van het team op basis van een analyse van de tegenstander en past zich aan om specifieke zwaktes van de tegenstander uit te buiten, waardoor zijn team onvoorspelbaar en veelzijdig is.

Het Santos team bestaat uit een mix van jonge talenten en doorgewinterde professionals. Verdedigende middenvelder Tomás Rincón, 37, is een bekende naam voor fans van de Bundesliga met meer dan 100 optredens voor Hamburger SV Gonzalo Escobar schittert linksbackpositie terwijl het team op Guilherme rekent voor doelpunten.

Tot de jongeren behoren rechtsback JP Chermont en Luca Meirelles, die al ervaring heeft voor het Braziliaanse O17-team, en spits Deivid Washington, uitgeleend door Chelsea.

Ridle Baku van RB Leipzig viert een doelpunt met Xavi Simons © Maja Hitij/Getty Images

Net als Santos FC is RB Leipzig een club met een goede reputatie in het ontwikkelen van jong talent. Het team heeft een voorkeur voor een high-tempo stijl met agressieve pressing en snelle omschakelingen.

The Red Bulls, met spelers als Loïs Openda, Xavi Simons, Benjamin Sesko, Yussuf Poulsen, Christoph Baumgartner, David Raum en Nicolas Seiwald, kijken al vooruit naar volgend seizoen nadat ze Europees voetbal hebben gemist. "We moeten de ploeg opfrissen. We willen leiders en belangrijke spelers aan het team toevoegen. Het is belangrijk dat we een goede mix van getalenteerde en ervaren spelers vinden. We vielen vorig seizoen te vaak uit elkaar in moeilijke tijden en gaven te gemakkelijk een voorsprong weg," zei coach Zsolt Löw.

04 Twee nieuwkomers in de rol van hoofdcoach

Beide hoofdtrainers zijn nieuw in hun rol nadat ze het grootste deel van hun carrière als assistent hebben doorgebracht. Cléber Xavier van Santos FC werd een maand geleden op 61-jarige leeftijd benoemd in zijn eerste functie als hoofdtrainer, na 24 jaar als assistent van Tite, waarvan zes jaar bij de Braziliaanse nationale ploeg, die hem naar twee WK's bracht. Hij werkte ook samen met Tite bij enkele van de grootste clubs van Brazilië, waaronder Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro en, meest recentelijk, Flamengo. Vorig jaar ging hij solo verder, toen Tite een pauze nam als coach.

Neymar Jr speelt de bal tegen Matheus Fernandes © Miguel Schincariol/Getty Images

Onvermijdelijk was de vergelijking met Tite een van de eerste vragen die hij kreeg na zijn aanstelling. "Het is 24 jaar partnerschap geweest, de man die me al het vertrouwen gaf, de man met wie ik een zeer sterke relatie heb en die me alle ruimte gaf om samen met hem het commando over grote teams en het Braziliaanse nationale team te ontwikkelen," zei hij. "Maar ik ben niet bang. Ik heb niets te vrezen."

Zsolt Löw zit net geen twee maanden in zijn nieuwe functie, na een lange periode als assistent van Thomas Tuchel. De twee werkten samen bij Chelsea, Paris Saint-Germain en FC Bayern München en hij kent de huidige manager van Engeland al sinds de twee samen speelden bij Mainz 05 in 2009. "Er was al chemie tussen ons toen ik speler was bij Mainz in 2009. We zitten op dezelfde golflengte," zei hij.

Löw, die ook ervaring heeft onder Ralph Hasenhüttl en Ralf Rangnick, heeft het roer overgenomen op interim-basis en de wedstrijd in Bragança Paulista is zijn laatste onder zijn leiding.

Zsolt Löw van RB Leipzig tijdens de 1e Bundesliga wedstrijd © NurPhoto/gettyimages

05 Twee clubs met een tegenovergestelde geschiedenis

Santos FC werd opgericht in 1912 en wordt altijd geassocieerd met Pelé, die bijna zijn hele carrière bij de club doorbracht. Hij kwam in 1956 als 15-jarige bij de club en bracht er 18 jaar door. Hij hielp de club onder andere twee keer de Copa Libertadores, zes keer het Braziliaans kampioenschap en 10 keer het Paulista kampioenschap te winnen. Santos maakte ook talloze buitenlandse tournees, altijd met Pelé als hoofdattractie.

Hoewel ze sinds zijn vertrek nooit meer zo succesvol zijn geweest, wonnen ze het Braziliaanse kampioenschap opnieuw in 2002 en 2004, de Libertadores in 2011 en de Paulista nog zeven keer. Ze zijn ook spelers van wereldklasse blijven ontwikkelen, zoals Neymar Jr, Zé Roberto en de huidige speler van Real Madrid, Rodrygo. Santos degradeerde in 2023 voor het eerst naar de tweede divisie, maar kwam vorig jaar bij de eerste poging weer terug.

RB Leipzig werd daarentegen in 2009 opgericht in de vijfde klasse van het Duitse voetbal. Opeenvolgende promoties brachten hen in 2016 naar de Bundesliga. RB Leipzig won hun eerste grote eer, de Duitse beker, in 2022. Ze behielden de titel het jaar daarop en zijn inmiddels vaste waarden in Europa.