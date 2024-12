Menno en India zijn de Red Bull BC One 2024 champs in Rio de Janeiro!

Rio de Janeiro's Farmasi Arena stroomde vol op 7 december, toen 's werelds beste breakers het podium betraden van de Red Bull BC One 2024 World Final . Tegen de achtergrond van de levendige vibes in Brazilië leverde het onvergetelijke battles op en werden twee Nederlandse kampioenen gekroond.

Onder luid gejuich van het Carioca-publiek toonden 16 b-boys en 16 b-girls hun passie, creativiteit en skills, en streden ze door intense rondes voor de ultieme breaking titel. Aan het eind van de avond waren Menno en India de winnaars.

Rio rockt de Red Bull BC One World Final 2024 © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

01 Rio's ritme werd de basis van het breaken

Vanaf het moment dat de lichten dimden, stond de Red Bull BC One 2024 World Final in Rio de Janeiro in vuur en vlam. De hosts, Amjad en de Braziliaanse krachtpatser Magá Moura, hypten het publiek op en brachten humor, energie en een hun diepe liefde voor de hiphopcultuur de hele avond naar het podium. Achter de draaitafels draaide DJ Nobunaga een ongelooflijke mix van tracks , die de dynamische performances van de breakers perfect aanvulde en het publiek de hele avond in de vibe hield.

De juryleden - Jeromeskee, Narumi, Amir, Roxy en Lil G - analyseerden zorgvuldig elke move, flow en freeze en hadden de moeilijkste taak van de avond: beslissen wie er ging winnen.

Amir, Narumi, Jeromeskee, Roxy en Lil G waren de juryleden © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

De energie in de zaal was overladen dankzij het Red Bull BC One Camp Rio, dat in de dagen voorafgaand aan de finale werd gehouden. Dit driedaagse feest werd het een knooppunt werd voor de wereldwijde breaking community. Tegen de tijd dat het podium voor de world final werd klaargezet, was de toon gezet en het publiek klaar om te juichen voor de langverwachte battles.

02 Hoogtepunten van de 2024 battles

De battles tijdens de 2024 Red Bull BC One World Final waren een masterclass in stijl, creativiteit en energie, waarbij elke breaker zijn unieke flair naar het podium in Rio bracht. Vanaf de openingsrondes was het publiek enthousiast, met de eerste b-boy battle tussen Hiro10 en Samuka die de avond inluidde en de toon zette voor een avond vol optredens.

The crowd was chanting Samuka's name all through his battles © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Toquinha schreef geschiedenis als eerste Braziliaanse b-girl dat de halve finale bereikte en zorgde voor oorverdovend gejuich in elke ronde. Zelfs tussen de rondes door verminderde de energie niet en bleef iedereen enthousiast in beweging, wat de feestelijke geest van de avond belichaamde. De avond bereikte nog een hoogtepunt met een epische Red Bull BC One All Star battle tussen Menno en Victor , twee meervoudig wereldkampioenen. Menno wist de winst naar zich toe te trekken, waarmee hij een nieuw record op zijn naam schreef.

Toquinha is de eerste Braziliaanse b-girl dat de halve finale haalt © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

03 Dubbel glorie, vier keer de legacy: India en Menno stijgen naar nieuwe hoogten

De 2024 Red Bull BC One World Final kroonde twee kampioenen die geschiedenis schreven. De Nederlandse B-Girl India en B-Boy Menno vertegenwoordigen beide de Hustle Kidzm, wat het niet alleen de eerste keer in de geschiedenis van Red Bull BC One dat beide winnaars uit hetzelfde land komen, maar ook nog eens dezelfde crew.

B-Girl India viert haar winst bij Red Bull BC One World Final in Rio © Little Shao/Red Bull Content Pool

B-Girl India eiste haar tweede Red Bull BC One titel op door in de halve finale de rematch van de 2021 eindstrijd tegen Logistx te winnen en in de finale Nicka te verslaan met een vlekkeloze mix van kracht, precisie en creativiteit. Bij het vieren van haar overwinning zei India: "Ik ben zo blij om mijn tweede Red Bull BC One titel hier in Rio te winnen. Het betekent zoveel, vooral omdat ik in hetzelfde jaar heb gewonnen als mijn crewgenoot en mentor."

Ondertussen zette Menno zijn naam nog dieper in de Red Bull BC One geschiedenis door de gordel voor de vierde keer te winnen - een prestatie die geen enkele breaker eerder heeft bereikt. Hij zegt: "Ik voel me geweldig, ik ben superblij en nog steeds in shock. Deze titel betekent veel voor me, want het is mijn vierde gordel en niemand heeft ooit vier gordels gewonnen. Om de eerste te zijn die deze mijlpaal bereikt, voelt ongelooflijk."

Beide kampioenen brachten niet alleen trots naar hun ploeg en land, maar benadrukten ook de wereldwijde evolutie van het breaken toen ze zegevierend op het podium van Rio stonden. Hun overwinningen zijn een bewijs van jarenlange toewijding, een niet aflatende inzet voor het vak en het meedogenloze streven naar uitmuntendheid dat Red Bull BC One kampioenen kenmerkt.

Menno wint zijn vierde Red Bull BC One belt © Little Shao/Red Bull Content Pool

04 Red Bull BC One schrijft de toekomst van het breaken

De avond vierde de blijvende legacy van breaking en de mooie toekomst ervan. Van de verbluffende battles tot de kroning van de nieuwe kampioenen, het evenement liet zien dat het talent van de hedendaagse breakers en dat de hiphopcultuur zelf tijdloos is.

Dit jaar had een speciaal gewicht, omdat breaking blijft stijgen op het wereldtoneel. De breakers in Rio bewezen dat deze kunstvorm meer is dan een sport - het is een levensstijl, een beweging en een wereldtaal die generaties verenigt.

Sommige verhalen eindigen misschien na één hoofdstuk, maar Red Bull BC One is hier om te blijven, om de scene nog jaren te koesteren en te verheffen. De kampioenen van dit jaar zijn inmiddels weer van het gestapt, maar hun impact, en de cultuur van het breaken, zal sterker dan ooit naar voren komen.

Herbeleef de magie van de Red Bull BC One 2024 World Final hieronder:

Red Bull BC One World Final Brazilië 's Werelds beste b-boys en b-girls gaan de strijd aan in het hart van een van de meest bruisende steden ter wereld: Rio de Janeiro.

Red Bull BC One 2025 gaat naar Japan

Nu het doek valt voor een onvergetelijke avond in Rio, is het podium al klaar voor het volgende hoofdstuk. De Red Bull BC One 2025 World Final zal Tokio verlichten en de energie en artisticiteit van breaking naar de straten van Japan brengen.