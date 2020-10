, is de grootste en meest prestigieuze een-tegen-een breakdance-competitie van de wereld. Elk jaar strijden duizenden breakers voor een plek in de World Final! Dit jaar wordt de deze voor het eerst in 17 jaar gehost in het thuisland van Red Bull: Oostenrijk. In Salzburg om precies te zijn. Ondanks dat het een gek jaar is, staat vast dat de breakers het dak eraf dansen! Check deze video alvast om in de stemming te komen:

Ieder jaar gooien duizenden breakers wereldwijd hun beste moves voor een plek in de World Final. Normaal doen ze dit eerst in qualifier events die in meer dan 30 landen gehouden worden. Alleen in 2020 is alles anders vanwege Corona, dus ook voor BC One. Dit jaar worden de top 8 b-girls en b-boys uitgenodigd. Wie dit zijn, wordt binnenkort bekend gemaakt!