Red Bull BC One is de grootste en meest prestigieuze een-tegen-een breakdance-competitie van de wereld. Elk jaar strijden duizenden breakers voor een plek in de World Final! Dit jaar wordt het event voor het eerst in 17 jaar gehost in het thuisland van Red Bull: Oostenrijk. In Salzburg om precies te zijn. In dit gekke jaar was het lang onzeker of het door kon gaan, maar nu is het een feit. Deze zaterdag dansen de top 8 b-boys en b-girls het dak eraf!