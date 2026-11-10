Wie heeft de Red Bull BC One World Final 2026 gehaald?

's Werelds beste b-girls en b-boys strijden op 29 november 2026 in Toronto, Canada, tijdens de Red Bull BC One World Final 2026 . Tot nu toe zijn er acht dansers bevestigd – vier b-girls en vier b-boys – terwijl de juryleden, presentatoren en de DJ nog bekendgemaakt moeten worden. De line-up bestaat uit terugkerende kampioenen, een meervoudig runner-up, een geschiedenismaker en zowel nieuwe als bekende deelnemers die klaar zijn om indruk te maken.

Er komen nog meer namen bij zolang de aankondigingen doorgaan.

Overslaan Bevestigde breakdancers tot nu toe Bevestigde breakdancers tot nu toe B-girls B-boys







01 De line-up van b-girls voor de Red Bull BC One World Final in Toronto

Riko is klaar om haar titel te verdedigen

Riko won de Red Bull BC One-wereldfinale in 2025 © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Riko is de regerend Red Bull BC One b-girl kampioene, nadat ze vorig jaar in haar thuisland Japan haar allereerste titel binnensleepte. Ze staat bekend om haar kenmerkende F-track transities en een stijl die ze zelf 'Skilatack' noemt.

Dit jaar heeft ze de kans om de tweede breaker ooit te worden die twee keer achter elkaar de wereldfinale wint. Haar gedachte is duidelijk: "Ik wil dansen op een manier die iedereen op de best mogelijke manier verrast, in elke ronde. Ik wil trouw blijven aan de reden waarom ik dans en mijn authentieke zelf laten zien. Zodat ik, als het moment daar is, alles los kan laten en gewoon van het moment kan genieten.”

India jaagt op een historische derde titel

India was de jongste kampioen en de eerste die samen met een teamgenoot won © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

B-Girl India, uit Nederland , valt om twee redenen op tussen de wildcards van dit jaar. Ze is tweevoudig Red Bull BC One-wereldkampioene, met overwinningen in 2022 en 2024, en heeft het record als jongste breaker die de World Final heeft gewonnen – ze was pas 16 toen ze in 2022 haar eerste titel pakte.

India staat bekend om haar stijlvolle kracht en zegt dat ze “een verbeterde versie van mezelf wil laten zien, terwijl ik plezier heb en mijn best doe.” Een derde overwinning zou haar de eerste b-girl maken die de world final drie keer wint.

Vortechs omarmt de rol van underdog

B-Girl Vortechs is de underdog bij de b-girl-wildcards van dit jaar © Little Shao

Dit wordt het eerste optreden van Vortechs op het podium van de wereldfinale. Voorheen stond ze bekend als Powerflow; ze is autodidact en heeft acht jaar lang zonder leraar aan haar breakdance-carrière gewerkt. Ze is geboren in de VS en heeft haar vaardigheden zelfstandig ontwikkeld door in haar kelder te oefenen.

Vortechs heeft strakke, vloeiende en snelle power, samen met tientallen variaties op headspins en windmills. Ze verbindt haar moves makkelijk en heeft de vaardigheden om rondes vol hoogtepunten neer te zetten op het podium van de wereldfinale.

Emma wil de titel mee naar huis nemen

Emma is van plan om op eigen terrein van zich te laten horen © Little Shao/Red Bull Content Pool

Dit wordt Emma’s tweede optreden als wildcard; haar eerste was in 2022. Ze omschrijft haar stijl in één woord: „fire“. Haar voetenwerk en passen vallen op, terwijl haar muzikaliteit en originaliteit haar dans een heel eigen karakter geven.

Als drievoudig winnares van de Red Bull BC One Cypher Canada en zilveren medaillewinnaar op de Jeugd-Olympische Spelen zegt de in Canada geboren b-girl, wanneer ze weer het podium van de wereldfinale betreedt: “Ik wil een stijl en energie laten zien die mensen herkennen als die van mij, en een statement maken met mijn dans. Ik wil alles laten zien waar ik de afgelopen jaren aan heb gewerkt en wat me naar dit moment heeft geleid!“

02 De line-up van b-boys voor de Red Bull BC One-wereldfinale in Toronto

Issin keert terug om zijn titel te verdedigen

Issin won de Red Bull BC One-wereldfinale in 2025 © Little Shao/Red Bull Content Pool

Issin is de huidig Red Bull BC One-wereldkampioen; hij won vorig jaar zijn eerste titel in zijn thuisland Japan. Als superdynamische b-boy met krachtige moves en een uitbundige persoonlijkheid drukt hij zich volledig uit via zijn breaking. Hij vat zijn stijl samen met het woord: “explosie”.

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“Ik ben aan het bedenken hoe ik iedereen ga verslaan!”, zegt hij. Hij wil ook “iedereen een nieuwe, verbeterde versie van Issin laten zien en het dak van de zaal laten springen.” Als hij weer wint, wordt hij de eerste b-boy die twee keer achter elkaar de wereldtitel pakt.

Phil Wizard gaat op jacht naar die ene trofee die hem nog ontbreekt

Phil Wizard hoopt dat het de derde keer wel lukt © Little Shao/Red Bull Content Pool

Phil Wizard , de eerste b-boy die Olympisch goud won, is tweevoudig runner-up van de World Final: hij eindigde als tweede in 2021 en 2023. Hij is geboren en getogen in Canada en brengt een leuke, soms eigenzinnige persoonlijkheid mee in zijn dansen. Hij omschrijft zijn stijl als ‘vrij’.

Zijn breaking is veelzijdig, origineel en onvoorspelbaar, met kenmerkende moves zoals zijn ‘travelling swimmer’-move over het podium. Met het thuispubliek achter zich gaat Phil weer voor de Red Bull BC One-titel.

Hiro10 is klaar om nog meer epische momenten te creëren

Hiro10 heeft de gewoonte om voor sterke momenten te zorgen © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Hiro10 heeft meegedaan aan de afgelopen twee wereldfinales, en hoewel hij beide keren in de eerste ronde werd uitgeschakeld, zorgde hij voor enkele van de meest memorabele battles van elk evenement. Zijn battle in 2024 tegen b-boy Samuka leverde een opvallende, inventieve uitwisseling op die het publiek op de been bracht. In 2025 ging hij de strijd aan met zijn Japanse collega-breaker Haruto in een muzikale, heen-en-weer-battle die voor enorm veel gejuich zorgde.

Hiro10 is een van de spannendste, meest muzikale en op krachtige moves gerichte breakdancers in de scene. Hij komt naar de Wereldfinale van dit jaar met een sterke reeks overwinningen op zak, en met een simpele filosofie: "Wees niet bang om te verliezen. We weten nooit wat er gaat gebeuren. Creëer het moment."

Jet Leg keert terug voor revanche

Jet Leg is terug voor een tweede poging om de titel te pakken © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Vorig jaar maakte Jet Leg zijn debuut in de Red Bull BC One-wereldfinale en maakte meteen indruk met zijn uiterst complexe, technische stijl.

Hij propt al zijn moves in elke combinatie en straalt een intense houding uit, met de energie van iemand die vastbesloten is zijn tegenstanders te verslaan en de jury te overtuigen. Dit jaar zegt hij dat hij er hard aan heeft gewerkt om “zo goed mogelijk voorbereid” te zijn en klaar is om te strijden voor de Red Bull BC One-titel.

03 Wie is de volgende op de line-up van Red Bull BC One Toronto?

De line-up krijgt nog steeds vorm; de komende weken worden er nog meer b-girls, b-boys en belangrijke figuren aangekondigd. Als de cypher op 29 november van start gaat, kijk dan naar de livestream van de Red Bull BC One World Final op Red Bull TV om elke battle live mee te maken. De livestream is ook te zien op YouTube en TikTok .

Over de auteur Wie is Emmanuel Adelekun? Emmanuel Adelekun is een freelance schrijver uit Londen, Engeland. Als b-boy met een passie voor de hiphopcultuur en diep geworteld in de scene vertegenwoordigde Emmanuel het Verenigd Koninkrijk meer dan tien jaar lang op het internationale breaking-wedstrijdcircuit, waar hij kampioenschappen won en wereldwijd als jurylid optrad. Daarnaast werkt hij als commentator, breaking-docent, wedstrijdpresentator en evenementenproducent en -coördinator.