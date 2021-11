Dubbele kansen voor Nederland tijdens het WK Breaking in Polen

Zowel Tawfiq als Lee behoren tot de breakcrew ‘ The Ruggeds ’ gelegen in Eindhoven. De crew staat goed vertegenwoordigd in de finale, want ook Lagaet (Frankrijk) en Zoopreme (Denemarken) van The Ruggeds behoren tot de top-16, echter komen zij uit voor een ander land. De jongens hebben op grote podia gestaan waaronder NBC World Of Dance en dansten ze in Justin Bieber’s videoclip Where Are Ü Now.