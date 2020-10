Versla Max Verstappen in Red Bull Beat the Pro

Versla Max in Red Bull Beat the Pro

Uiteraard is er maar één baan die tijdens deze uitdaging centraal kan staan: Suzuka Circuit . Volgens Verstappen een pittige baan: "Suzuka Circuit heeft heel veel scherpe bochten zonder al te veel uitloop, daardoor is het enorm uitdagend. Toch race ik hier graag." Verstappen hoopt dat de fans hem kunnen verslaan op het circuit in Gran Turismo Sport. "Ik heb sinds 2013 geen Gran Turismo meer gespeeld, dus ik denk dat mijn tijd wel te verslaan is."