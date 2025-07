Primož Roglič leidt Red Bulls Tourteam, en een Duitse renner maakt debuut.

Vanaf 2020 verschoof de focus van het team weer naar het klassement, maar etappezeges bleven in allerlei vormen komen - van de solo-aanvallen van Nils Politt en Patrick Konrad in 2022 tot de bergontsnapping van Jai Hindley en de sprintfinish van Jordi Meeus in 2023. Met 11 Tour de France-overwinningen tot nu toe en Red Bull stevig aan boord, verwachten we dat het team er eind juli een dozijn zal hebben.