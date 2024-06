Red Bull - BORA - hansgrohe wil hoge ogen gooien bij de Tour de France

Roglič wordt in zijn jacht op de gele trui geholpen door een ervaren team. Jai Hindley en Aleksandr Vlasov zullen de belangrijkste steun van de Sloveen zijn zodra de Tour de bergen ingaat in de tweede en derde week. Hindley won de Giro d'Italia in 2022 en schreef geschiedenis toen hij vorig jaar bij zijn debuut een etappe won in de Tour de France. Vlasov heeft ook een Tour op zijn naam staan, hij eindigde in de top vijf in 2022. Tourdebutant Matteo Sobrero zal extra ondersteuning bieden in de bergen. In de Dauphiné deed hij goede zaken me de ploeg.