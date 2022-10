Schrijf je nu in voor Red Bull Campus Clutch!

. In 2021 deden er teams uit meer dan 50 landen mee, verspreid over 400 evenementen. Genoeg competitie dus!

Op 21 oktober en 25 oktober vinden de kwalificaties plaats van Red Bull Campus Clutch. Samen met vier andere studenten kun jij je tijdens dat toernooi bewijzen als beste Valorant-studententeam van Nederland én de wereld . In 2021 deden er teams uit meer dan 50 landen mee, verspreid over 400 evenementen. Genoeg competitie dus!

Op 21 oktober en 25 oktober vinden de kwalificaties plaats van Red Bull Campus Clutch. Samen met vier andere studenten kun jij je tijdens dat toernooi bewijzen als beste Valorant-studententeam van Nederland én de wereld . In 2021 deden er teams uit meer dan 50 landen mee, verspreid over 400 evenementen. Genoeg competitie dus!