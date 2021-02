Heb jij een aantal goede gamers in jouw klas? Of spelen jullie wellicht al samen? Dan nodigen wij jou uit om

Heb jij een aantal goede gamers in jouw klas? Of spelen jullie wellicht al samen? Dan nodigen wij jou uit om mee te doen aan Red Bull Campus Clutch, het grootste Valorant-toernooi ter wereld!

Campus Clutch kwalificaties

Esports voor universiteitsteams zit al een tijd behoorlijk in de lift. De scene bestond tot nu toe vooral uit lokale teams die het tegen elkaar opnemen, zonder de mogelijkheid tot internationale competitie. Daar brengt Red Bull Campus Clutch nu verandering in met een internationaal evenement waarin studententeams van over de hele wereld de eer van hun universiteit of hogeschool kunnen verdedigen.

Esports voor universiteitsteams zit al een tijd behoorlijk in de lift. De scene bestond tot nu toe vooral uit lokale teams die het tegen elkaar opnemen, zonder de mogelijkheid tot internationale competitie. Daar brengt Red Bull Campus Clutch nu verandering in met een internationaal evenement waarin studententeams van over de hele wereld de eer van hun universiteit of hogeschool kunnen verdedigen.