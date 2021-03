De finalisten van Red Bull Campus Clutch zijn bekend

Red Bull Campus Clutch geeft studenten over de hele wereld de mogelijkheid om te laten zien wat zij in huis hebben. Deze studententeams uit meer dan 50 landen strijden om 20.000 euro en een plekje in de geschiedenisboeken als het beste Valorant studententeam ter wereld!

De tweede kwalificatieronde voor Red Bull Campus Clutch werd wederom gecast door niemand minder dan Thiadrik ‘Toldersma’ Oldersma en Veronique ‘Vearless’ Zonneveld . De tweede kwalificatieronde kun je op het Twitch-kanaal van Red Bull Nederland terugkijken.

Finales Red Bull Campus Clutch Q2

Na een serie bloedstollende wedstrijden hebben de Beneluxjes, Art of War, BS Huge en Guap zich geplaatst voor de nationale finale op 3 april. Guap wist zich de tweede kwalificatieronde uiteindelijk te kwalificeren na een fantastische comeback in de lower bracket. Dit team kwam in de eerste kwalificatieronde net te kort, maar heeft zich de tweede keer wel bewezen!

Tijdens Red Bull Campus Clutch deden vier streamerteams mee die vanuit Red Bull de opdracht hadden gekregen om een Valorant-team op te zetten en te strijden voor een plek in de finale. De streamerteams van Kluizenaer, MathiaTV en PeperTV deden vorige week in de eerste kwalificatieronde al mee. Deze keer was het aan streamer Sejecem en zijn team om zich te bewijzen. Team Sejecem wist drie potjes te winnen, maar werd daarna helaas uitgeschakeld.

De teams van de streamers waren eerder te zien in de Red Bull Campus Clutch Streamer Showdown waarin zij tegen elkaar streden om Twitch-abonnees te winnen voor hun fans.

Nationale Finale van Red Bull Campus Clutch

De volgende teams zien we terug tijdens de nationale finale van Red Bull Campus Clutch op zaterdag 3 april: Beneluxjes, Art of War, BS Huge, GUAP, DSEA RED, NL5, ZweetNerds en Pepper Academy van de Twitch-streamer PeperTV. Het winnende team van de grote finale mag Nederland vertegenwoordigen op het internationale podium later dit jaar.