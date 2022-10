Een waar underdogverhaal: hoe Anubis Gaming Valorant-kampioen werd

Toen Red Bull Campus Clutch in 2021 plaatsvond, deden meer dan 25.000 studenten uit ruim 50 landen mee, inclusief Valorant-teams uit topregio’s zoals Amerika, Europa en Azië. Maar tijdens de finaleronde van het toernooi in Madrid, Spanje, was het Anubis Gaming -

Toen Red Bull Campus Clutch in 2021 plaatsvond, deden meer dan 25.000 studenten uit ruim 50 landen mee, inclusief Valorant-teams uit topregio’s zoals Amerika, Europa en Azië. Maar tijdens de finaleronde van het toernooi in Madrid, Spanje, was het Anubis Gaming - vijf onbekende spelers uit Egypte - die de ene na de andere upset klaar speelden.

Toen Red Bull Campus Clutch in 2021 plaatsvond, deden meer dan 25.000 studenten uit ruim 50 landen mee, inclusief Valorant-teams uit topregio’s zoals Amerika, Europa en Azië. Maar tijdens de finaleronde van het toernooi in Madrid, Spanje, was het Anubis Gaming - vijf onbekende spelers uit Egypte - die de ene na de andere upset klaar speelden.

. Maar toen, toen iedereen het team ten dode had opgeschreven, leverde Egypte een comeback van jewelste af waardoor het team, en hun land, in één klap op de kaart zette.

De Egyptische spelers moesten bijna hun meerdere erkennen tegen een Portugal dat blaakte van het zelfvertrouwen. Het team verloor de eerste twee wedstrijden van het best-of-five-format hard . Maar toen, toen iedereen het team ten dode had opgeschreven, leverde Egypte een comeback van jewelste af waardoor het team, en hun land, in één klap op de kaart zette.

De Egyptische spelers moesten bijna hun meerdere erkennen tegen een Portugal dat blaakte van het zelfvertrouwen. Het team verloor de eerste twee wedstrijden van het best-of-five-format hard . Maar toen, toen iedereen het team ten dode had opgeschreven, leverde Egypte een comeback van jewelste af waardoor het team, en hun land, in één klap op de kaart zette.

Ayman “Tuna” Mosaad zegt in de video dat “iedereen ons onderschatte, omdat we de underdogs uit Egypte waren.

Ayman “Tuna” Mosaad zegt in de video dat “iedereen ons onderschatte, omdat we de underdogs uit Egypte waren. Ze denken dat je in een tent leeft en op een kameel rijdt .” Maar desondanks, zo zegt hij, “voelde ik van binnen dat we gingen winnen. 100 procent.”

Ayman “Tuna” Mosaad zegt in de video dat “iedereen ons onderschatte, omdat we de underdogs uit Egypte waren. Ze denken dat je in een tent leeft en op een kameel rijdt .” Maar desondanks, zo zegt hij, “voelde ik van binnen dat we gingen winnen. 100 procent.”