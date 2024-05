Volg de laatste Red Bull Can You Make It? updates hier

Na afstand te hebben gedaan van hun contant geld, creditcards en persoonlijke telefoons, zijn de onverschrokken en dappere teams van Red Bull Can You Make It? 2024 vertrokken vanuit de vijf startpunten in Amsterdam, Barcelona, Boedapest, Kopenhagen en Milaan. Nu banen deze vastberaden reizigers zich een weg naar de finish in Berlijn, Duitsland. Onderweg nemen ze waar ze maar kunnen verschillende uitdagingen aan, en gebruiken ze hun humor en charme om Red Bull in te ruilen voor eten, vervoer en een plek om te overnachten.

Het gaat niet om het eerste team dat de bestemming bereikt - het zijn de avonturen onderweg die er echt toe doen. Elke dag zetten we de hoogtepunten van het hele continent op een rijtje en delen ze hier met je.

Dag 3 - donderdag 23 mei

Alle teams zijn lekker bezig, hier het bewijs: in de afgelopen 24 uur hebben alle teams bij elkaar 64,789 kilometer afgelegd de grootste afstand tot nu toe. Ondertussen zijn ze in 14 landen bij 39 checkpoints geweest. De teams hebben gezamenlijk 1,868 vlog geuploaded op www.redbullcanyoumakeit.com om hun reis vast te leggen. Er zijn al 293 Checkpoint Challenges en 755 Adventure Challenges afgerond, en er zijn al 2,111 blikjes ingeruild voor zowel de basisvoorzieningen als verschillende bucket-list-ervaringen.

Een paar trades die echt next level waren: teams die voor één blikje Red Bull mochten indoor skydiven of een echt vliegtuig mochten besturen.

Deze avonturiers gaan ook next level bij de Checkpoint Challenges. Van een team dat een eigen track heeft opgenomen bij Red Bull Studios in Parijs tot een aantal teams die voor dag en dauw klaarstonden in Salzburg om - samen met een piloot van de Flying Bulls - in een watervliegtuig te vliegen.

Sommige teams zijn de grens met Duitsland inmiddels gepasseerd. Bij het Bodenmeer ging een aantal teams vandaag de challenge aan bij een van de grootste meren van Europa. Ondanks dat een aantal teams al in Duitsland zijn, is Berlijn nog ver. En met nog heel wat Checkpoint en Adventure Challenges te gaan, kan geen enkel team het rustig aan doen.

De spanning neemt toe. Kom morgen terug voor de nieuwste updates van dag 4!

Dag 2 - woensdag 22 mei

De teams gaan goed van start! Kort voor 18.30 uur CEST laten de laatste uitslagen een exponentiële vooruitgang zien. Vandaag hebben de niet te stoppen avonturiers 53.349 km afgelegd en 40 controleposten in 16 landen bereikt. Onderweg hebben ze 324 Checkpoint Challenges en 872 Adventure Challenges gedaan. Ze hebben ook 2.281 blikjes verhandeld en 2.088 vlogs geüpload naar hun speciale pagina's op www.redbullcanyoumakeit.com.

Het Gladiator-team scoorde een grote prestatie door blikjes te ruilen voor een vliegreis van Barcelona naar Hannover. Dat is meer dan 1500 km. En ja, ze zijn al in Duitsland, maar ze zijn niet de enigen - en vergeet niet dat Berlijn halen niet het enige criterium is om te winnen. De punten die je verdient met uitdagingen en vloggen zijn ook de sleutel tot succes in het evenement.

Andere vormen van transport die de afgelopen 24 uur werden gebruikt waren onder andere het team uit Hong Kong dat een conducteur charmeerde voor een treinreis, de Tsjechische Chicas die een chauffeur overtuigden om hen een ritje in een sportwagen te geven en iets waar ze net zo dankbaar voor waren: hun eerste warme maaltijd sinds de start. Ondertussen ruilden de Potato Explorers blikjes in voor een comfortabele busrit van Perpignan naar Lyon, waardoor ze zo'n 450 km dichter bij Berlijn kwamen. Ongetwijfeld zullen ze binnenkort een controlepost willen bezoeken om hun blikjes 'valuta' op te krikken.

De Checkpoint en Adventure Challenges zorgden voor veel plezier en zware taken. Voor sommige teams was het hoog klimmen, zoals Pretty Committee dat een abseiluitdaging aanging, terwijl team Pro Photographers in Hamburg een Checkpoint Challenge aanging waarbij ze als een oude zeeman over de tuigage van een boot moesten klimmen.

Een Checkpoint Challenge in Zweden leverde veel lol op dankzij wat ongeremd gezang en bij een andere Checkpoint Challenge waren de wakeboardfiasco's episch. Dat maakt allemaal deel uit van het opbouwen van ervaringen waarover deze teams hun kleinkinderen zullen vertellen.

En tot slot, als er een categorie zou zijn voor Meest Hartverwarmende, dan zou Team Rizz(k) zeker kanshebber zijn: ze brachten de nacht door in het bijgebouw van een vriendelijke boer, vlak naast pluizige, glurende babyganzen!

Blijf kijken - morgen meer!

Dag 1 - dinsdag 21 mei

En ze zijn vertrokken! De teams vertrokken vandaag om 14.00 uur Midden-Europese zomertijd en nog geen 5,5 uur later bleek uit de vroege tellingen dat ze samen al maar liefst 5.829 km hadden afgelegd. Ze hebben ook veel punten verdiend door negen checkpoints in zeven landen te bereiken en 58 Checkpoint Challenges en 305 Adventure Challenges te voltooien. Ze hebben ook 843 blikjes geruild en 1.056 vlogs geüpload!

Waar hebben ze die blikjes voor geruild? Eén team ging de week rustig in door Red Bull te ruilen voor één banaan, maar de meeste grote ruiltransacties hadden te maken met transport.

Eén team slaagde erin een ritje met een brandweerauto te regelen, terwijl een ander 90 minuten dichter bij Berlijn kwam met een lift van een kistenwagen. En hulde aan het team dat met hun vindingrijkheid en charme vliegtickets van Boedapest naar Nice wist te ruilen!

Ook strategisch indrukwekkend was het team dat ruilde voor een slaapplaats op een cruiseschip, waar ze werden uitgenodigd voor een diner met de bemanning.

En dan was er nog het team dat blikjes ruilde voor een ritje in een achtbaan. Het bracht ze niet dichter bij de finish, maar ze hadden wel plezier - en daar gaat het om!