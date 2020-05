Red Bull Check Your DMs is een nieuwe serie die je laat zien hoe een collab eraan toe kan gaan in deze 'digital age'. Stel je dit voor: Drie artiesten uit drie verschillende landen. Ieder een andere muziekstijl én de artiesten hebben elkaar nog nooit ontmoet. Samen werken ze online aan een nieuwe tune. Check Your DMs bewijst dat de key tot een goeie tune talent, inspiratie én goede WiFi is.