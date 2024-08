Reemy Aniceta wint Red Bull Curb Kings Rotterdam!

Na eerdere edities in steden als Los Angeles, Bristol, Pretoria en San Diego, was Rotterdam nu aan de beurt voor dit unieke skateboard event. Speciaal voor dit event ontwierp Nine Yards Skateparks obstakels waarbij in elk object een ''curb'' verwerkt was. De zogeheten ''curbs'' zijn uit beton gegoten rode blokken, doorgaans te vinden op Amerikaanse parkeerplaatsen. Tijdens Red Bull Curb Kings werd Plein 1940 in het centrum van Rotterdam voor één dag omgetoverd tot skateboard walhalla, wat skaters aantrok vanuit heel Nederland en België.