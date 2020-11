Red Bull Dance Your Style goes TikTok! En vanaf 5 november gaan we los

Wat is Red Bull Dance Your Style?

Dance Your Style is de eerste danswedstrijd ter wereld waar het publiek beslist wie wint. Er wordt recht tegenover elkaar gedanst in battles. Eén tegen één, maar iedereen in zijn of haar eigen stijl. Van hiphop en popping tot house en locking, op muziek die alle regels breekt, van The Beatles tot beats van nu.

In de battles is er geen ruimte voor geplande choreografie. Je danst ter plekke in je eigen stijl en past je aan, aan de muziek die er gedraaid wordt. Wie de tofste show neerzet en de meeste indruk maakt op het publiek, wint de wedstrijd.

Omdat een fysieke competitie er nu niet in zit, is het event dit jaar naar TikTok verplaatst. Ondanks dat het jammer is dat je het niet fysiek tegen elkaar kan opnemen, hebben we gelukkig TikTok als dé plek voor online dance challenges!

Winnaar gaat naar Red Bull Dance Your Style World Final 2021

Als jij de titel pakt, dan krijg je een ticket voor de Red Bull Dance Your Style World Final 2021! Je mag je titel dan in real life verdedigen door tegen andere dansers te strijden.

Nederlands succes in 2019

In 2019 werd de eerste Nederlandse editie van het event gehost tijdens het jaarlijkse Hiphop Kingz Festival in Tilburg. Shinshan uit Malden werd toen gekozen tot de winnaar en kreeg een ticket voor de World Final in Frankrijk. Na een reeks zenuwslopende dansbattles won Shinshan uiteindelijk de World Final en was hij de allereerste winnaar van de competitie ooit!

Shinshan laat zien wat hij in huis heeft tijdens de World Final 2019 © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool

Hoe kun je meedoen?

Stap 1: Maak een TikTok account aan

Stap 2: Upload een 30-seconden auditie-video waarin je je beste moves op “Get Loose Now” van the Black Eyed Peas laat zien. Tag @RedBullDance en gebruik hashtag #redbulldanceyourstyle. Dit kan je doen tot 15 november.

Stap 3: De jury kiest 8 dansers uit alle audities, deze 8 gaan de strijd aan met 8 pre-geselecteerde dansers die eerder een wildcard kregen voor de finals. Het publiek kiest vervolgens de winnaar met de poll-functie van TikTok.

Stap 4: Volg @RedBullDance tussen 25 december en 13 december en stem op de danser waarvan jij denkt dat ze de beste moves hebben laten zien.

De jury

De jury bestaat uit een aantal grote namen binnen de dansindustrie:

• Hip-hop danser, docent en choreograaf Majid Kessab / @majidk47 uit Duitsland

• De Japanese waacking freestyler en performer Ibuki Imata / @ibuki.japan

• Een uit de USA hip-hop danser, acteur en “So You Think You Can Dance” winnaar Leon “Kida the Great” Burns / @kidathegreatofficial