Ontmoet de klimmers die meedoen aan Red Bull Dual Ascent 2024

De internationale Red Bull Dual Ascent teams vormen een team om sportfans een van de spannendste klimwedstrijden ooit te bieden.

Het duizelingwekkende evenement van 2024, dat opnieuw plaatsvindt in de regio Ascona-Locarno in Zwitserland, ziet 10 gemengde teams die het tegen elkaar opnemen in rangen 6c tot 8b, op een lijn van 180 m met zes hellingen op de 220 m steile rotswand van de Verzasca Dam (beroemd geworden door de openingssprong in de James Bond-film GoldenEye).

1 min Red Bull Dual Ascent 2023 It's back! The head-to-head multi-pitch climbing competition featuring 12 mixed teams made up of 24 climbers.

De routes worden 'redpoint' (flash mode) geklommen, wat betekent dat het de eerste keer is dat de klimmers de route uitproberen, gegarandeerd nagelbijten dusl

Laten we snel kennismaken met onze klimmers:

01 Julija Kruder 🇸🇮 en Jernej Kruder 🇸🇮

Julija Kruder © Raphaël Surmont Jernej Kruder © Raphaël Surmont

De winnaars van Red Bull Dual Ascent 2023 zijn terug! De Kruder broers en zussen keren voor nog een jaar terug om te proberen hun titel te verdedigen. Een tactische en turbolading prestatie leidde tot hun verbluffende overwinning in 2023, met een spannende en adrenaline gevulde finale, waarbij ze 2022 kampioen Alberto Ginés López en teamgenote Jenya Kazbekova versloegen naar de tweede plaats.

Het duo sloeg ook goud in 2021, toen ze allebei goud pakten in Red Bull Creepers, waarbij ze het parcours allebei in minder dan 20 seconden aflegden.

02 Jenya Kazbekova 🇺🇦 en Alberto Ginés López 🇪🇸

Jenya Kazbekova © Raphaël Surmont Alberto Ginés López © Raphaël Surmont

Het duo kreeg in de finale van 2023 te maken met hevige concurrentie in de vorm van de broers en zussen Kruder, die in de finale werden verslagen en de tweede plaats in het klassement pakten. In 2022 maakte Alberto Ginés López deel uit van het winnende team. Hij heeft misschien minder alpine en big wall ervaring dan andere deelnemers, maar zijn resultaten bewijzen dat hij het heeft waar het nodig is.

De Oekraïense klimster Jenya Kazbekova weet alles over doorzetten bij tegenslag; op haar 16e werd ze Oekraïens kampioen, een titel die ze in 2024 behoudt. "Klimmen heeft me geleerd om een kampioen te zijn, niet alleen op wedstrijden, maar in het leven. Dit is de belangrijkste motivatie voor mij - geef nooit op en streef naar het doel, wat er ook gebeurt," zegt ze.

03 Petra Klingler 🇨🇭 en Louna Ladevant 🇫🇷

Petra Klingler © Raphaël Surmont Louna Ladevant © Raphaël Surmont

In de 2023 Small Final van Red Bull Dual Ascent zorgden Petra Klingler en Louna Ladevant in een spannende head-to-head race voor de derde plaats. Een vroege val in Cornercard Pitch 4 kostte Petra en Louna bijna het onderspit, maar een dramatische val in de allerlaatste fase ranselde Vita van de wand af, waardoor Klingler de opening kreeg die ze nodig had om de laatste meters van de pitch te klimmen en de felbegeerde derde plaats in de wacht te slepen.

De Zwitserse Klinger is ongelooflijk sterk en heeft een passie voor ijsklimmen naast boulderen. Ze is nu 32 en wint al wedstrijden sinds haar twaalfde. Ze is onder andere wereldkampioen boulderen, Zwitsers kampioen (snelheid en boulderen) en Europees bronzen medaillewinnaar (boulderen).

Ladevant is ook een koelbloedige klimmer - hij won vorig jaar zelfs het ijsklimkampioenschap. Samen met zijn broer Tristan staat hij bekend als een van de grootste avonturiers van Frankrijk. Samen staan de gebroeders Ladevant bekend om hun paragliding, skiën en alpine avonturen, maar ook om hun eerste beklimming van Mt Djigit in het afgelegen Kirgizië.

04 Michaela Kiersch 🇺🇸 en Felipe Camargo 🇧🇷

Michaela Kiersch © Colette McInerney Felipe Camargo © Raphaël Surmont

Michaela Kiersch is een krachtpatser in de klimwereld, bekend om haar precieze, dynamische stijl. Ze klimt al sinds haar zevende en heeft twee 9a+ routes en meerdere 8B+ boulders bedwongen. Ze is doctor in de ergotherapie en coacht ook jeugdklimmers. Ze combineert haar carrière met haar liefde voor familie, tuinieren en Chicago-stijl hotdogs.

Michaela komt oorspronkelijk uit Chicago en woont nu in Salt Lake City. Ze doet mee aan haar eerste Red Bull Dual Ascent in 2024 en wordt geïnspireerd door het aanstekelijke klimplezier van haar partner Felipe. Voor haar is dit evenement gewoon "stimulerend".

De Braziliaan Felipe Camargo beklom de wand al eerder tijdens Red Bull Dual Ascent 2023. Camargo werd beroemd nadat hij in 2017 in zijn thuisland de sport-reality tv-show Ultimate Beastmaster won. In 2019 werd hij pas de derde klimmer die met succes de 9+ route van El Bon Combat in Cova de Ocell in Spanje beklom.

05 Andrea Kümin 🇨🇭 en Sascha Lehmann 🇨🇭

Andrea Kümin © Raphaël Surmont Sascha Lehmann © Raphaël Surmont

Kümin en Lehmann beklommen voor het eerst samen de Red Bull Dual Ascent in 2023 en behaalden daar de vijfde plaats. Nu zijn ze terug, met hun zinnen gezet op een nog hogere klassering!

Andrea Kümin vertegenwoordigt Zwitserland in internationale wedstrijden en maakt sinds 2011 deel uit van het Zwitserse Klimteam. Op 16-jarige leeftijd had ze al zes Zwitserse kampioenstitels op zak. In 2021 haalde ze de finale van de wereldkampioenschappen en in 2022 won ze de bronzen medaille op de wereldkampioenschappen in Meiringen.

Lehmann, uit Bern, veroverde de eerste plaats bij de IFSC World Cup in Innsbruck in 2023 en klom naar de 12e plaats bij de wereldkampioenschappen klimmen in zijn vlaggenschipdiscipline: loodklimmen. Hij heeft ook de Zwitserse titel Leadkampioen gewonnen.

06 Jessica Pilz 🇦🇹 en Jakob Schubert 🇦🇹

Jessica Pilz © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool Jakob Schubert © True Color Films/Red Bull Content Pool

Jessica Pilz staat bekend om haar krachtige en precieze klimstijl en haar carrière is gebouwd op technische vaardigheid en uithoudingsvermogen; ze heeft talloze Oostenrijkse nationale titels behaald en behoort tot de wereldtop. Tot haar grootste successen behoren goud op de IFSC Wereldkampioenschappen van 2018 en brons op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Pilz woont in Innsbruck en doet in 2024 voor het eerst mee aan Red Bull Dual Ascent. Ze bewondert haar partner Schubert omdat hij gepassioneerd, sterk en ambitieus is.

Jakob Schubert, die ook voor het eerst meedoet aan de Red Bull Dual Ascent en uit Innsbruck komt, is zesvoudig wereldkampioen en een van de meest gedecoreerde atleten van de sport, met zeven wereldbekertitels en een record aan individuele overwinningen. Jakob is de enige mannelijke klimmer die op beide Olympische Spelen een medaille won en schreef ook geschiedenis met zijn beklimming van B.I.G. in Flatanger, Noorwegen.

07 Kathi Choong 🇨🇭 en Nils Favre 🇨🇭

Katherine Choong © Stefan Voitl / Red Bull Content Pool Nils Favre © Raphaël Surmont

Katherine Choong, een Zwitserse klimster en juridisch adviseur, schreef geschiedenis als de eerste Zwitserse vrouw die een 9a route beklom en de multi-pitch "Zahir" (8b+, 300m) aanpakte. Vanaf haar negende won ze in 2009 het wereldkampioenschap voor jongeren en sindsdien combineert ze haar liefde voor wedstrijden en outdoorklimmen door de hele wereld af te reizen op zoek naar nieuwe uitdagingen. Katherine woont nu in Roches en nam deel aan 2022.

Farve heeft veel wedstrijdervaring en is ook een ervaren boulderaar, die sterke zenuwen toont met een passie voor soloprojecten in diep water. Hij werd 7e met zijn partner in Red Bull Dual Ascent 2023 en zette ook een sterke prestatie neer in 2022 met de Italiaanse Jacopo Larcher toen ze de vijfde plaats opeisten.

08 Mélissa Le Nevé 🇫🇷 en Edu Marín 🇪🇸

Mélissa Le Nevé © Stefan Voitl Edu Marín © Raphaël Surmont

Mélissa Le Nevé is een bekende Franse klimster die bekend staat om het doorbreken van barrières in zowel wedstrijdklimmen als outdoorklimmen. In 2020 werd ze de eerste vrouw die de iconische Action Directe (9a) in Frankenjura bedwong, na haar eerdere prestatie als eerste vrouw die Wallstreet (8c) beklom in 2014. Nu gevestigd in Fontainebleau, het hart van het boulderen, blijft Mélissa haar grenzen verleggen en doet ze mee aan haar tweede Red Bull Dual Ascent in 2024.

De Spaanse klimmer Edu Marín wordt beschouwd als een van de beste multidisciplinaire klimmers ter wereld, net zo bedreven op grote wanden als op het wereldbekerpodium. Hij is gemotiveerd om zijn grenzen weer te verleggen nu hij terugkeert naar Red Bull Dual Ascent. Marín beklom al routes van 9A toen hij 17 was en met zijn 38 jaar is hij een van de oudste klimmers in de competitie.

09 Jennifer Buckley 🇸🇮 en Darius Râpă 🇷🇴

Jennifer Buckley © Jennifer Buckley Darius Râpă © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Jennifer Buckley is een rijzende ster in de klimwereld en vertegenwoordigt Slovenië met indrukwekkende prestaties op slechts 17-jarige leeftijd. Ze is wereldkampioen Boulder en Lead Youth en behaalde de tweede plaats op de IFSC Boulder World Cup van 2024 in Innsbruck. Jennifer's outdoor prestaties omvatten het beklimmen van de 8a+ boulder Forever More vanuit een sit start in minder dan 10 minuten op 16-jarige leeftijd. Jennifer woont nu in Ticino en richt zich op wedstrijdtraining terwijl ze ook haar passie voor wiskunde koestert. Als jongste deelnemer aan de 2024 Red Bull Dual Ascent is ze enthousiast om samen te werken met haar positieve partner.

Darius Râpa is een tienerwonder uit Roemenië. Hij schreef geschiedenis als de eerste Roemeen die op 15-jarige leeftijd een 9a route beklom. Zijn beklimming van de Vânturătoarea waterval in Băile Herculane luidde een nieuw tijdperk in voor het Roemeense klimmen. Op zijn 13e had hij al zijn eerste 8b-route voltooid en op zijn 14e deed hij mee aan officiële IFSC-evenementen en behaalde hij uitstekende resultaten. Nu 18 in 2024 vormt Darius samen met Jennifer Buckley het jongste duo van het evenement.

10 Angie Scarth-Johnson 🇦🇺 en Matty Hong 🇺🇸

Angie Scarth-Johnson © Raphaël Surmont Matty Hong © Raphaël Surmont

Met drie 9A routes onder haar riem voordat ze 18 werd, is de Australische Angie Scarth-Johnson een waar klimwonder. Het is dan ook geen verrassing dat haar favoriete bezigheid als kind het klimmen in bomen was. Zelfs een val op zevenjarige leeftijd kon haar niet afremmen. "Ik heb nooit echt van teamsporten gehouden, omdat ik graag zelf in de hand heb hoe ik dingen doe. Het klinkt egoïstisch, maar ik heb graag die controle om mezelf naar een hoger niveau te tillen," zegt ze. In 2024 doet ze voor de derde keer mee aan de Red Bull Dual Ascent.

Hong eindigde 10e in 2023 en achtste in 2022 en hoopt dit jaar de ranglijst te verbeteren met Scarth-Johnson. In 2022 reed Hong samen met Shawn Raboutou en stond hij gelijk met Kruder en Skofic, totdat hij helaas uitgleed en zijn enkel verstuikte. "Het was jammer. We hadden een strategie uitgewerkt en probeerden de finale te halen, maar het was een gave ervaring," zegt hij.

Bekijk de Red Bull Dual Ascent 2024 finale live op Red Bull TV op 2 november.

Wil je meer weten over Red Bull Dual Ascent? Bekijk de uitleg hier .