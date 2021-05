Dit zijn de Red Bull Flick 2021 Arena's

Onderdeel van dit verhaal Red Bull Flick Bekijk event kalender

Spelers zullen het tegen elkaar opnemen op een aantal speciaal voor Red Bull Flick ontworpen Arena's. Ze moeten vechten om punten op de kaart te veroveren en zo hun tegenstanders te domineren. De competitie begint op de planeet BU-11 (City Palace arena) en elke overwinning brengt de duo's dichter bij hun eindbestemming: de playoff-arena op WI-nG:5.

Arena 1: City Palace [Level 0]

Ontworpen om je raw skills te testen © Red Bull

In City Palace moet je samen met jouw partner in crime zo lang mogelijk de drie verschillende punten op de map onder controle houden. De map is volledig symmetrisch opgebouwd met een brug in het midden. Deze plek is het hoogste punt op de map en dus cruciaal als je als team controle over wedstrijd wilt behouden.

De brug kan je bereiken met zowel de normale trap als twee liften aan allebei de kanten. Je kan het pad onder de brug blokkeren via een muur die je kan activeren met de use-key. Utility, medkits en wapens kan je over de hele map vinden.

Arena 2: Control Room [Level -1]

Lichtjes oncomfortabel © Red Bull

In Control Room moet je jouw hoofd koel weten te houden en snel weten te communiceren. In de speciaal voor Red Bull Flick ontworpen arena vecht je voornamelijk op korte afstanden. Kijk uit voor die verraderlijke hoekjes , want jouw vijand kan overal zitten. In Control Room is het verstandig om één persoon op het capture point te hebben en één speler die nietsvermoedende vijanden in de rug schiet als ze naar de point rennen.

Control Room kent drie verschillende points en over de map hangt een monorail waar je op kan springen om het bonuswapen, de AWP , te pakken die bovenop de muren ligt. Het is belangrijk om zo snel mogelijk de controle te pakken over een point, want het is niet lastig voor tegenstanders om jouw spawnpoint onder druk te zetten.

Arena 3: Digital Archives [Level -2]

Vechten om niet vergeten te worden © Red Bull

Maak je borst alvast maar nat voor de map Digital Archives. Wil je in de map namelijk snel van punt A naar B bewegen, dan kan je het beste surfen! In deze symmetrische map zijn er allerlei strategische surf ramps te vinden waarmee je makkelijk jouw vijanden kan flanken. Kijk wel uit voor de diepe afgrond die onder de map op jou te wachten staat, want een foutje is snel gemaakt.

Arena 4: Sky Platform [Level 1]

Stijg boven de concurrentie uit © ريد بُل الشرق الأوسط وإفريقيا

Het is maar te hopen dat jouw team over een goede reactietijd beschikt, want de actie op Sky Platform gaat vliegensvlug. Letterlijk, want de vijanden vliegen je om de oren . Sky Platform ligt namelijk vol met jump pads die jou met een grote vaart afschieten. Door deze jump pads optimaal te gebruiken, kan je de vijand makkelijk flanken. Kijk wel uit, want het is erg makkelijk om jouw vijanden uit het oog te verliezen.

De map zit vol verrassende angles en leuke shortcuts . Sky Platform is perfect voor de Counter-Strike spelers die meer tijd doorbrengen in KZ en Surf dan in de normale competitieve gamemodus.

Arena 5: WI-nG:5 Lobby [Level 2]

Verdien je toegangsticket © Red Bull

Alleen de echte doorzetters kunnen zich bewijzen in WI-nG:5 Lobby. Op deze map is het belangrijk om te allen tijde achter je te kijken , want in deze map ben je jouw leven nooit zeker. In de twee uithoeken van de map staat een teleporter (teleporteermachine) waarmee je je in een oogwenk aan de andere kant van de map bevindt. Ideaal voor de James Bond’s onder ons.

Als je het tot deze map hebt overleefd, dan weet je wel hoe Red Bull Flick in elkaar zit. Dus veel succes and may the best player win !

