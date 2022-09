De derde editie van Red Bull Flick vond dit weekend plaats. Na twee kwalificaties, eerder deze maand, stonden acht teams in de nationale finale. Naast wat bekendere namen, als RedWave Esports, titelverdediger MonkaS en UM Esports, waren er ook nieuwe deelnemers in RQS eSports, AWP Abusers, Connector One en Breda United. Er werd gestreden voor een troffee en hardware van onze partners AMD, Steelseries, Backforce en Agon by AOC. Én niet te vergeten, een ticket naar de internationale Red Bull Flick finale in Kopenhagen.