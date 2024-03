Deze Red Bull Gaming-evenementen kun je dit jaar verwachten

Red Bull Kumite

Kumite is de jaarlijkse fighting-game showcase van Red Bull. Het evenement wordt sinds 2015 georganiseerd en is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest prestigieuze toernooien in de scene. Kumite richt zich vooral op het spel Tekken en is hét podium voor professionele combobreakers om hun vaardigheden te meten met de rest van de wereldtop.

De afgelopen versie van Red Bull Kumite werd gehouden in New York. Daar verzamelden de beste Street Fighter 6 -spelers ter wereld zich in het Greenpoint Terminal Warehouse in Brooklyn om te bepalen wie er met de titel vandoor zou gaan.

Na een enerverende afvalrace in het single-elimination bracket bleken Saul Leonardo "MenaRD" Mena II en Du "NuckleDu" Dang de sterksten. Zij stonden daardoor tegenover elkaar in de grand-final. De spanning en sensatie die die titanenstrijd opleverde willen we je niet onthouden. Dus spoilen we de winnaar nog even niet, maar raden we je vooral aan daar zelf achter te komen door de finale hier beneden te bekijken!

Red Bull Home Ground

Met Home Ground vult Red Bull een gat in de VCT-kalender en zorgt er zodoende voor dat de die-hard Valorant-fan niet langer dan nodig zonder high-level-gameplay zit. Als officieel Valorant Champions Tour offseason-toernooi trekt Home Ground namelijk de absolute wereldtop aan.

Fnatic emerged victorious © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Zo namen aan de afgelopen editie in Japan bijvoorbeeld Cloud9, DRX, 100Thieves en Fnatic deel. Laatstgenoemde trok daarbij uiteindelijk aan het langste eind en verdiende daarmee, naast een mooie trofee en bijbehorend geldbedrag, ook direct kwalificatie voor het evenement van dit jaar. Welke tegenstanders ze dit jaar treffen, of zelfs waar het toernooi georganiseerd wordt, is op dit moment nog niet bekend. Maar het belooft hoe dan ook weer een action-packed spektakel te worden.

Red Bull League Of Its Own

Een van de meest unieke toernooi-opzetten binnen esports, al zeggen we het zelf. Dat is Red Bull League Of Its own. In dit one-of-a-kind evenement daagt Red Bull een van de beste League of Legends-teams ter wereld , in de afgelopen versie het Koreaanse T1, uit om het op te nemen tegen alsmaar sterker wordende tegenstanders. Alsof die marathon aan wedstrijden nog niet zwaar genoeg is krijgen de wereldtoppers daarnaast ook een steeds zwaarder wordende handicap.

Al met al zorgt dat voor een enerverende en verfrissende ervaring voor de kijkers, maar ook zeker de spelers. Wederom houden we je qua informatie over de nieuwste editie, die aan het eind van dit jaar plaatsvindt , nog even in spanning. Maar als we kijken naar afgelopen jaar belooft het ook dit jaar weer een spetterend einde van het League of Legends-seizoen te worden!

Partner evenementen

Naast het scala aan evenementen die wordt georganiseerd onder de Red Bull-vlag zijn we als sponsor ook betrokken bij een aantal (lokale) evenementen . Zo zullen we bijvoorbeeld als officiële beverage-supplier betrokken zijn bij de KPN eDivisie, maar kun je ons ook, in verschillende hoedanigheden, tegenkomen op onder andere Twitch Con, Dutch Comic Con en Gamescom. Voldoende leuke game-momenten om naar uit te kijken dus!