Tomáš Slavík schrijft geschiedenis in epische Red Bull Genova Cerro Abajo

Tomáš Slavík Tomáš Slavík is regarded as one of the elite performers in the mountain bike 4X discipline and has several world titles to prove it.

De felbevochten strijd achter Slavík, waarbij riders snelheden tot 80 km/u haalden tussen sprongen, trappen en bochten in het smalle doolhof van creuze (de smalle straatjes van de oude stad) en Caruggi in Genua, zorgde voor een spektakel dat zowel riders als toeschouwers in extase bracht. Zoals de winnaar zelf bevestigde: "Het voelt nog steeds niet echt voor me. Ik heb me uit de naad gewerkt voor deze overwinning en ik ben blij dat ik de winnaar ben van deze historische eerste Europese etappe. Het parcours was zwaar en wild, je werd steeds tot het uiterste gedreven. Ik race al vele jaren en het geeft me een speciale boost om met zoveel nieuwe jongeren te racen. Wat ik het leukste vond was om vandaag te winnen voor dit fantastische publiek, dat me verwelkomde alsof ik thuis was.