Zo bereid je je voor op Red Bull Homeground

Home Ground is een wereldwijd toernooi, waarbij eerst in alle deelnemende landen nationale kwalificatietoernooien, gevolgd door een finale, worden afgewerkt. In Nederland zijn die qualifiers inmiddels geweest en staat de grote finale voor de deur. Op 18 mei wordt esports-locatie H20 in Purmerend de Valorant-hotspot van het land , als daar de beste teams van dit jaar strijden voor dat felbegeerde ticket naar de World Final.

Home Ground is een wereldwijd toernooi, waarbij eerst in alle deelnemende landen nationale kwalificatietoernooien, gevolgd door een finale, worden afgewerkt. In Nederland zijn die qualifiers inmiddels geweest en staat de grote finale voor de deur. Op 18 mei wordt esports-locatie H20 in Purmerend de Valorant-hotspot van het land , als daar de beste teams van dit jaar strijden voor dat felbegeerde ticket naar de World Final.

Dat betekent helaas dat de kans om dit jaar mee te strijden voorbij is, maar dat maakt dit ook het ideale moment om te beginnen met de voorbereiding voor de volgende editie. Om je daarbij te helpen hebben we een aantal nuttige tips bij elkaar verzameld om je Valorant-game te verbeteren.