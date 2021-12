Saunders vertelde over de spectaculaire foto die genomen werd in Indian Creek in Utah, USA: "Ik vroeg Jake om zijn lichaam een krachtige beweging te laten maken in plaats van de klassieke valpositie, waardoor ik een beeld kon vastleggen dat uniek is in vergelijking met de meeste letterlijke klimbeelden die we zien". Het eindresultaat zie je bovenaan de pagina.