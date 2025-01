01 🆕 Aflevering 1: Animal Stories

Deze 5 dingen moet je sowieso weten over Red Bull In De Lift

1. Red Bull In De Lift is een uniek én gloednieuw format

Vandaag presenteren Red Bull en Top Notch een uniek en gloednieuw format: Red Bull In De Lift. Het is niet de eerste keer dat de krachten worden gebundeld. Zo werkten vorig jaar Red Bull en Top Notch al samen aan de populaire hiphopquiz Red Bull Rap Champs, onder leiding van Défano Holwijn. Ook Red Bull SoundClash was een samenwerking, waarin niemand minder dan Mula B en Josylvio in AFAS Live de muzikale strijd met elkaar aangingen.

2. Dit zijn de regels van Red Bull In De Lift

In Red Bull In De Lift doen de artiesten niet een gewone sessie. Dit zijn de regels: zodra de artiest de lift instapt, mag diegene op de knoppen van de verschillende verdiepingen drukken. Bij elke verdieping hoort een andere beat. Als de artiest een beat hoort, die bevalt, dan is het de hoogste tijd om de sessie te beginnen. Elke sessie is een exclusieve one-take performance. Daarnaast is dit de belangrijkste regel: de muziek mag nergens eerder te horen zijn geweest.

3. Red Bull In De Lift is een grote s/o naar producers

De laatste jaren krijgen producers gelukkig steeds meer hun credits. Zo kennen we allemaal producers als $hirak, Esko en Yung Felix. Maar vaak denk je tijdens het checken van een sessie niet na over wie eigenlijk de beat heeft getikt. In Red Bull In De Lift kunnen de artiesten aan het begin van de sessie op verschillende verdiepingen klikken en zo andere beats horen en er uiteindelijk één kiezen. Hiermee ligt de nadruk op de beats én de producers.

4. In de eerste aflevering zie je Kevin, Flashy, Nathan en Gor

De eerste aflevering van Red Bull In De Lift staat online. En het is niet zomaar een eerste aflevering. Animal Stories, het label van Kevin, trapt af. Kevin neemt Flashy, Nathan en Gor mee. We horen ze alle vier rappen op een beat van Jordan Wayne die Kevin aan het begin van de aflevering heeft uitgekozen. Vervolgens horen we Flashy, Nathan en Gor rappen. Kevin sluit de sessie af. Extra nice: alle vier gooien een verse die je nooit eerder hebt gehoord.

5. De komende vijf maanden zit je goed

Aflevering nummer één met Kevin, Flashy, Nathan en Gor is het begin van het eerste seizoen. In totaal zullen er op het YouTube-kanaal van Top Notch maar liefst acht verschillende afleveringen verschijnen. En dus ook acht sessies waarin je gevestigde artiesten verse verses hoort gooien. Om de drie weken verschijnt er een nieuwe aflevering. De komende vijf maanden zit je dus helemaal goed. Welke artiesten zou jij het liefst willen gaan zien?